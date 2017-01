EL PNV PRESENTA UNA INCIATIVA PARA QUE EL GOBIERNO DÉ CUENTA DE LAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE INCUMPLE

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, anunció este jueves que su grupo va a presentar una iniciativa para que el Gobierno tenga que dar cuenta de las proposiciones no de ley y mociones aprobadas por el Parlamento con las que luego no cumple.Esteban explicó esta iniciativa “novedosa” que consiste en que al principio de cada período de sesiones el Gobierno tenga que elaborar un informe de su grado de cumplimiento de las proposiciones no de ley y mociones que ha aprobado el Parlamento, y que no tienen fuerza legislativa pero sí “mandato moral” para el Ejecutivo, y uno de los miembros de éste dar cuenta de dicho informe en las Cámaras, y explique cuántas y cuáles “se han hecho o se han dejado de hacer”.El portavoz del PNV cree que esta iniciativa, si se aprueba, hará “que el Gobierno se sienta más presionado” y “en la obligación de tener que hacer lo que le dice el Parlamento”.