LOS INDEPENDENTISTAS DAN PLANTÓN A SANTAMARÍA Y NO NEGOCIARÁN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PORQUE EXIJEN UN TRATO BILATERAL CON ESPAÑA

El PDECat y ERC no asisten este martes a la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, ni acudirán a los grupos de trabajo derivados de ésta para reformar el sistema de financiación autonómica, porque exigen un trato “de igual a igual”, bilateral, entre Cataluña y el Estado español.Así lo explicaron el portavoz del PDECat en la Cámara Alta, Josep Lluís Cleríes, y la portavoz adjunta de ERC, Mirella Cortés, en rueda de prensa previa a la comparecencia de Sáenz de Santamaría. Ambos apelaron también a la “coherencia” con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien no acudió a la Conferencia de Presidentes, y a que ésta consistió en una “escenificación” o “foto” sin resultados concretos.Cortés atribuyó dicha “escenificación” a que el Gobierno del PP pretende simular una “operación diálogo” que para ERC es sólo “de puerta cerrada”, como lo demostrarían las “amenazas” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Puigdemont, avisándole de que la financiación será la misma para Cataluña que para el resto de comunidades. La portavoz adjunta de ERC exigió una negociación distinta para Cataluña porque el proceso de independencia exige que “el trato tiene que ser diferenciado” y porque aquella es “una comunidad histórica” que requiere “un trato de igual a igual”. En esa línea, anunció que ERC hablará con el Gobierno siempre que se dé ese trato bilateral y se hable del referéndum. Por tanto, ERC, como parte del Gobierno catalán, no enviará representantes a los grupos de trabajo que debatirán la financiación autonómica, que para Cortés se constituyen para no resolver nada en último término.Por su parte, Cleríes recordó que la Conferencia de Presidentes de 2012 ya acordó cambiar el sistema de financiación y todavía no se ha hecho nada al respecto, por lo que el Estado “abandona a su suerte” a las comunidades autónomas con un objetivo de déficit más exigente que el que se reserva para sí.El portavoz del PDEcat alegó que “Cataluña es una nación” y por tanto quiere un trato de iual a igual, y se mostró dispuesto a “hablar de todo pero que nadie nos imponga el temario”, obligando a los independentistas a hablar de financiación pero no del referéndum.