ZOIDO CONFÍA EN NIETO PERO NO HA LEÍDO EL INFORME DE LA FISCALÍA QUE SOSPECHA QUE PUDO ALERTAR A GONZÁLEZ

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó este martes que, “por supuesto”, confía en su secretario de Estado de Seguridad, Josá Antonio Nieto, aunque indicó que no ha leído el nuevo informe de la Fiscalía Anticorrupción del que se podría interpretar que avisó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González de que estaba siendo investigado.“Lo leeré cuando llegue al despacho”, prometió Zoido cuando se le preguntó por el citado escrito de la Fiscalía en los pasillos del Senado, donde acudió a la sesión de control al Gobierno. Mientras tanto, se mantiene en que Nieto “dio explicaciones suficientes” sobre la conversación que mantuvo con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, el 8 de marzo pasado.“Si hay algún elemento nuevo lo diré mañana en el Congreso”, avanzó el ministro, ante la sesión de control en dicha Cámara. “Permitan que lo pueda ver. Mañana si hay algo nuevo lo explicaré. Tenemos que tener rigor. Permítanme que primero tenga la información”, se excusó sucesivamente. Preguntado si de momento confía en su 'número dos', el titular de Interior contestó que “por supuesto”. Zoido no quiso pronunciarse sobre “hipótesis” como que el expresidente de la Comunidad de Madrid pudo haberse reunido con otros policías que le podrían haber dado pistas sobre la investigación que se cernía sobre él, ni sobre si el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, debe dimitir, puesto que no se trata de un ámbito que le competa a él.