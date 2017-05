ZOIDO INSISTE EN QUE SE HAN DADO LAS EXPLICACIONES “SUFICIENTES” DE LA REUNIÓN “PROTOCOLARIA” DE SU 'NÚMERO DOS' CON GONZÁLEZ

Etiquetas

El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, insistió este miércoles en que ya se han dado las explicaciones “suficientes, exhaustivas y razonables” sobre la reunión “meramente protocolaria” entre el 'número dos' de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Pablo González.De esta manera respondió, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, cuando el diputado socialista Felipe Sicilia le cuestionó sobre la reunión del hermano de Ignacio González y Nieto días antes de la detención del expresidente madrileño y cuando éste ya estaba siendo investigado. Para Sicilia, las explicaciones de Nieto, incluso en sede parlamentaria, han sido “insuficientes y poco creíbles” de una reunión que el juez que investiga el caso valora como “grave”. Y, por ello, dijo a Zoido que "si no lo destituye, las sospechas recaerán sobre sus espaldas".Ante estas acusaciones, el ministro del Interior se mostró “absolutamente convencido” de que Nieto, que “no sabía” que González estaba siendo investigado, ya ha dado “todas las explicaciones oportunas de cómo, cuándo y de qué se trató” en esa reunión que consideró “protocolaria”, que duró “apenas cinco minutos” y que fue “mes y medio antes” de la detención de González. El diputado socialista insistió en conocer si Zoido estaba al tanto de la cita y si, posteriormente, le informaron de lo tratado, lo que fue respondido por el ministro con un “no me dijo nada, ni de que se iba a reunir”, y restó importancia a la cita de Nieto con González. Por otra parte, la socialista Soraya Rodríguez se interesó por la valoración que hace el Gobierno de las “últimas revelaciones sobre actuaciones irregulares” de Rodrigo Rato mientras era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Dijo que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, debía estar “tomándose alguna copa” en el “despacho de al lado” de Rato para no enterarse de que “evadía” a la Hacienda Pública. “¿Dónde quiere ir usted a parar?”, le recriminó Zoido, que seguidamente le pidió que aclarase si su intención al formular esta pregunta es “insinuar” que el Gobierno anterior conocía las "irregularidades" y no quiso hacer nada o si, acaso, está haciendo ver “que los gobiernos posteriores, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, también lo quisieron tapar”. Finalmente, Zoido preguntó a la parlamentaria socialista si podría asegurar que “todos” los miembros del PSOE conocían las “irregularidades” de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. “Yo creo que no lo sabían todos”, expuso, antes de defender que en España funciona la división de poderes y “quien la hace, la paga”.