ERREJÓN INSISTE EN RECUPERAR LA INICIATIVA PARLAMENTARIA Y SER “MÁS AMBICIOSOS”

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, insistió este martes en recuperar la “iniciativa parlamentaria” para ser más útiles desde el Congreso de los Diputados y “un poquito más ambiciosos” si, además de la foto, se quiere sacar adelante la renta mínima garantizada.En rueda de prensa en la Cámara Baja Errejón se refirió de esta manera al respaldo que dará el PSOE para que se debata en el Congreso una propuesta de renta mínima. A este respecto señaló "si uno tiene un compromiso con una renta de ingreso fuerte la mejor opción no es solo esperar a que llegue como ILP (Iniciativa Legislativa Popula), que tiene importantes restricciones porque ha de ser admitida por la Mesa (del Congreso)”. Errejón consideró que este Parlamento “da para mucho más” porque “si uno además de la foto quiere sacar la renta mínima garantizada, da para ser un poquito más ambiciosos”. “Nosotros hemos hablado de 600 euros, en esta iniciativa se habla de 420, yo no sé a partir de cuándo empiezan a surgir los francotiradores que intentan evitar que llegue una avalancha de inmigrantes como decía el asesor económico de Susana Díaz, José Carlos Díez”, subrayó sobre el economista al que el PSOE le ha encargado la coordinación de la ponencia económica que debatirán en el próximo congreso federal. Lamento que el PSOE no se haya puesto en contacto con otros grupos para sacar adelante la iniciativa, aunque reconoció que Podemos tiene que "comparecer ante los españoles diciendo que es urgente y necesario no ser sólo una fuerza de protesta, sino recuperar la iniciativa política”.