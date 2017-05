IU denuncia la inacción de Gobierno y Fiscalía sobre los casos de bebés robados, que consideran sucesos "aislados"

Etiquetas

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha denunciado este martes la inacción del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado ante la investigación de los casos de bebés robados en España y que, según ha criticado, están tratando como si fueran "casos aislados".

De hecho, Albiol ha denunciado que así es como los ha definido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, durante la reunión que este lunes mantuvieron con él los ocho eurodiputados miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que, actualmente, trabajan en la investigación de este caso.

"Ha sido una reunión clarificadora", ha apuntado la eurodiputada de IU, quien ha destacado que "el lenguaje utilizado" durante la reunión demuestra la actitud del Gobierno hacia este tema. En primer lugar porque, según ha indicado, Maza cree que "esta situación no tiene nada que ver con el franquismo" y no se trataba "de una red criminal" y, segundo, porque desde el Ministerio de Justicia, con quienes también se han reunido, se habla de "pérdida de hijos" cuando, según Albiol, debería hablarse de "desapariciones forzosas".

La eurodiputada ha recordado que los robos de niños se produjeron con el escenario de una dictadura y se usaron para "la depuración moral" de la sociedad y evitar que las familias republicanas educaran a sus hijos "fuera de los valores del nacional-catolicismo". "Después, también se convirtió en un negocio", ha apuntado.

UN ARCHIVO DE AND COMO EL ARGENTINO

Por eso, a su juicio, estos sucesos que han quedado impunes deben ahora encontrar la "justicia". Así, ha señalado que se trata de "crímenes de lesa humanidad" que necesitan el apoyo del Gobierno.

Por ello, desde el grupo de investigación del Parlamento Europeo se ha trasladado a Justicia y a la Fiscalía las peticiones de las asociaciones de víctimas. Entre ellas destaca la necesidad de fiscalías especializadas o un archivo de AND similar al que se puso en marcha en Argentina para poner solución a este mismo problema.

Desde el Gobierno defienden, según ha explicado Albiol, que ya existe un oficina de atención a las víctimas de estos sucesos. Sin embargo, la eurodiputada asegura que se trata de un formulario que las familias deben rellenar por Internet y que el banco de AND no es abierto a todos los posibles afectados, sino que las muestras deben ser solicitadas por un juez y, además, no es gratuito.

REUNIÓN EN EL CONGRESO Y CON LA CEE

En este sentido, recuerda que la situación de estos padres es que deben denunciar para que comience la investigación y que, en la mayoría de los casos, ésta se archiva debido a la falta de pruebas.

El proceso de encuentros que está llevando a cabo la comitiva del Parlamento Europeo termina este martes con una reunión con la Conferencia Episcopal Española y con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En este sentido, Albiol ha señalado que, desde la Cámara Baja, Unidos Podemos abogará por una Comisión de Investigación específica y una fiscalización al Gobierno en esta materia.