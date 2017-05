Junta insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" para que el principio de acuerdo en la estiba "se consolide"

Etiquetas

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha instado este jueves al Ejecutivo central a "tomar la iniciativa" para que el principio de acuerdo en la estiba sobre la base del mantenimiento del empleo "se consolide" y se disipen "los malos augurios".

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSOE-A en el Pleno del Parlamento, Jiménez Barrios ha dicho que si la patronal y los trabajadores han llegado a ese principio de acuerdo "lo lógico" es que el Gobierno salga de la situación "adormecida" en la que se encuentra y tome la iniciativa.

Tras apuntar que no estamos solo ante una reclamación de derechos laborales sino ante una cuestión con una "implicación fortísima" para Andalucía en términos económicos relacionada con los puertos, el vicepresidente de la Junta ha dicho que el PP debe ser consciente "de lo que nos estamos jugando", ser "sensible" y estar a la altura.

Ha valorado el "ejercicio de responsabilidad" de los trabajadores aplazando parte de la convocatoria de huelga para la búsqueda de un acuerdo y ha garantizado que el Gobierno andaluz va a estar siempre junto a los trabajadores en su reclamación de garantías en el empleo.

En este punto, Jiménez Barrios ha lamentado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya sido capaz de sacar adelante con consenso el decreto de la estiba y ahora tampoco el Reglamento posterior. "Ha habido tres años para llegar a un acuerdo y el decreto se ha aprobado con prisas", ha explicado.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha criticado la "irresponsabilidad" del Gobierno central en la solución de este conflicto. En su opinión, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está "desacreditado" para seguir en el cargo por una "larga lista de despropósitos".

"No se ha sentado a negociar, ha demostrado no ser europeísta y ha mantenido una actitud chulesca, de estar por encima del bien y del mal", ha manifestado la socialista, quien ha advertido de que los puertos "no son del PP, quien no puede gobernar a golpe de decreto".