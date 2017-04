Junta reprocha al PP-A que hable de "agujero negro" en AVRA y le pide "más entusiasmo" para la Ley de Retracto

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha reprochado este jueves al Partido Popular de Andalucía que hable de "agujero negro" para referirse a una "discrepancia contable" en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ente instrumental de la Administración andaluza, "como señala la Cámara de Cuentas".

Asimismo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Antonio Saldaña en el Pleno del Parlamento andaluz, el consejero le ha pedido a este partido que tenga "más entusiasmo" cuando la Ley del Derecho de Tanteo y Retracto en desahucios llegue a la Cámara andaluza.

El consejero de Fomento y Vivienda ha asegurado que las cuentas de AVRA son "públicas, claras y transparentes" que son auditadas de manera independiente y por la Intervención de la Junta. "No manipule, no tergiverse, no genere alarma donde no la hay y no hable de agujero negro donde no lo hay. Las cuentas están auditadas, se trata de una diferencia de criterio contable y el dinero público ha ido a objetivos públicos", ha afirmado López.

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha señalado que la Junta no reconoce el importe que AVRA indica que le adeuda, de manera que ha preguntado sobre cuál es la deuda "real" que mantiene su Consejería con este ente instrumental.

"La Cámara de Cuentas ha destapado una contabilidad fantasma, un agujero negro de 1.500 millones de euros", ha asegurado Saldaña, a la par que ha concluido que "alguien miente y ha falseado las cuentas".

"No digo quien, pero alguien ha dicho que se le debe un dinero y la Junta dice que no. Puede ser para tapar una deficiente gestión, para dar una apariencia de que las cuentas están bien cuando no lo están". "No sabemos los motivos ni quien miente, pero alguien ha mentido, alguien del PSOE, ya sea en AVRA o en la Junta, ha mentido", ha cerrado.