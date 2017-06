MOCIÓN. ORAMAS CENSURA EL "TONITO MACHISTA DESPECTIVO" DE IGLESIAS CON MUJERES POLÍTICAS Y PERIODISTAS

Etiquetas

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, censuró este martes el "tonito machista despectivo" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, especialmente con mujeres políticas y periodistas. Oramas fue muy crítica con Iglesias en su primera intervención en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, y afeó a Podemos una sesión "inútil" sufragada por los ciudadanos. El candidato a la Presidencia del Gobierno le respondió después que el coste de la corrupción del PP está cifrado en unos 48.000 millones de euros al año. En su turno de réplica, Oramas dijo desde la tribuna que a Iglesias "no le gustan las mujeres no sumisas" y le afeó "ese tonito machista y despectivo" que suele usar cuando se dirige a políticas y periodistas, "problema suyo, no mío". Le dijo que ella puede rendir cuentas a sus electores porque ella votó el cambio encabezado por Pedro Sánchez mientras que Podemos tiene que explicar por qué no lo permitió "por mucho número que haya montado hoy". Aseguró que conoce Venezuela "como la palma de mi mano" desde hace treinta años y "no vamos a apoyar ni hoy ni nunca un proyecto político como el suyo".