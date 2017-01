MADINA ANUNCIA QUE EL PSOE AVANZARÁ EN “DEBATES” QUE NO HAN TENIDO “EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS Y MEDIO”

Etiquetas

- "No encontrará a nadie en el PSOE metiendo el dedo en Podemos". El diputado Eduardo Madina, encargado de la ponencia política que debatirá el PSOE en su Congreso Federal, afirmó este viernes que en la “estrategia” que va a coordinar se va a “avanzar más que nunca” y se van a tener debates que no han tenido nunca, “al menos en los últimos dos años y medio”, en el ámbito de la política.En una rueda de prensa en Ferraz junto con el encargado de la ponencia económica, José Carlos Díez, Madina señaló que no tienen “vocación adanista, no vamos a descubrir el mar Mediterráneo; el PSOE tiene unas bases, que son sus pilares ideológicos, fijados en la Conferencia Política de 2013” y en el programa electoral que votaron más de cinco millones de ciudadanos en las pasadas elecciones. “Es a esas medidas a las que nos debemos”, indicó.“Vamos a avanzar más que nunca, y vamos a tener debates que no hemos tenido, al menos en los últimos dos años y medio, en el ámbito de la política, porque estamos todos dentro de este mismo barco”, añadió.Madina descartó que el resultado final de la ponencia vaya a ser un programa electoral, sino que sentará las bases para la Ejecutiva que salga del próximo Congreso Federal, porque “el proyecto es del partido”, y debe ser además aprobado por el Congreso.Madina comenzó su intervención diciendo que tiene la “dulce sensación de volver a casa” y que hacía dos años y medio que no comparecía en Ferraz, desde que en 2014 disputara el liderazgo del PSOE con Pedro Sánchez.OPOSICIÓN ÚTILEl diputado aludió a la pluralidad actual del Parlamento, que es “la sociedad proyectada en su pluralidad”, y eso hace “imposible que nadie imponga nada”. “Uno puede gritar cuanto quiera, que no conseguirá nada; uno puede añorar todo el tiempo de ayer, que no conseguirá nada”. Hizo una defensa de la labor de oposición del PSOE en la Cámara Baja y dijo que “en el Congreso no sucede nada que el PSOE no quiere que suceda y sucede todo aquello que el PSOE quiere que suceda”.“El PSOE no va a funcionar estos años sobre nostalgias de tiempos que ya fueron”, sino con una “actitud positiva” y dispuesto a llegar a acuerdos con “aquellos que quieren llegar a acuerdos”. Agregó que "hay quienes quieren pactar y partidos que no quieren pactar; hay partidos que desarrollan sus propuestas buscando verdades en los que son de su mismo color, y otros que deciden que todas las verdades las tienen ellos. El PSOE no pretende tener la razón en todo”.De la intervención de Madina parece desprenderse que la ponencia política del Congreso será una enmienda a la etapa de Sánchez al frente del PSOE.El diputado socialista avanzó que apostará por que el PSOE vuelva ser un "partido de mayorías", y no por "propuestas irreales para una minoría". "No apuesta por un proyecto vinculado a la vanidad ideológica o una prepotencia programática".Además, señaló que tras dos derrotas electorales, el partido tiene que "tomarse en serio" la situación. "El PSOE es responsable de lo que le pase al PSOE, las razones son endógeneas" y no hay que buscarlas fuera, manifestó. Preguntado por la situación interna en Podemos, Madina se limitó a decir que "no encontrará a nadie en el PSOE metiendo el dedo en Podemos", ya que van a respetar "los procesos internos de las demás fuerzas", al tiempo que deseó suerte a todos los partidos en sus congresos.