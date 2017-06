MADRID. GABILONDO INSTA A QUE “SE PIDAN DISCULPAS A LOS CIUDADANOS POR EL ESPECTÁCULO QUE DIMOS AYER”

Etiquetas

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se refirió hoy en los pasillos de la Cámara regional a los insultos entre diputados del PP y de Podemos en el Pleno de ayer, dedicado a la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y tras afirmar que “nosotros no lo hicimos”, instó a “que se pidan disculpas a los ciudadanos por el espectáculo que dimos ayer”.“Esto no se debe hacer”, dijo Gabilondo, quien señaló que “hay que estar a la altura de lo que se exige, tener serenidad y defender con pasión y contundencia nuestros argumentos, pero con educación”.Calificó de “lamentable” el “espectáculo” de ayer y se refirió al “artículo 0 del Reglamento de la Asamblea, que no está escrito y que dice que no hay ninguna razón para ser maleducado”. Agregó que ayer “hubo momentos en los que sentí bochorno”.Por su parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra dijo que “ayer perdimos el tiempo y dimos una imagen realmente mala”. “El Pleno se basó en insultos y descalificaciones y en montar un circo más allá de la política”.“Es una pena, porque muchos de los que estamos aquí, hemos venido a mejorar las cosas y a que (la Comunidad) no sea el circo de estos años. Si tanto Podemos como el PP prefieren el circo a hacer política, nos encontraremos en situación desagradable”, afirmó Zafra, quien manifestó que “se insultaron los dos como niños pequeños y montaron un espectáculo deleznable”.El diputado de Podemos Miguel Ongil declaró que la presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, favoreció al PP y permitió “dar todo el tiempo posible a su partido para difamar e insultar a Podemos”.PP SIN PROPUESTASOngil indicó que el PP, “como no tiene propuestas, se dedicó “a embarrar y a decir que los demás son tan corruptos como ellos”. A su juicio, Adrados “usó sus prerrogativas para ir en contra del Reglamento y favorecer a su partido”.El portavoz del PP, Enrique Ossorio, manifestó que está “conforme con sus intervenciones” de ayer y explicó que “quise trasladar lo que es Podemos y lo que haría si llega al poder”.Asimismo, manifestó que no está “satisfecho de los insultos, no es mi forma de ser, pero llevamos dos años aguantando que nos digan que somos unos ladrones y que robamos”.“Es duro aguantarlo y por eso, cuando digan que robo, les diré que son abusadores de menores o pedófilos”, indicó Ossorio, quien señaló que “si me insultan, les voy a insultar a ellos”.Asimismo, afirmó que “lo más importante es que los ciudadanos vieron una candidata sin política ni capacidad de gobernar”, refiriéndose a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta.