MADRID. A LA OPOSICIÓN LE PARECE BIEN QUE CIFUENTES COMPAREZCA A VOLUNTAD PROPIA, “PERO LLEGA TARDE”

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid señalaron hoy, tras conocerse que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha pedido comparecer a petición propia en la comisión de investigación para aclarar la adjudicación de la cafetería del Parlamento regional, que les parece “bien, pero llega tarde”.El diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que “me alegra que venga a comparecer, pero me apena que llegue dos días tarde”. Recordó que la oposición ya había pedido esta comparecencia, “no sin la crítica del PP, que consideraba que no era necesaria porque solo buscamos titulares de prensa”.“Cifuentes, que me parece una persona valiente, no debe hacerse la víctima”, según Zafra, quien afirmó que “debería haber aceptado comparecer desde el minuto uno”. “Si lo hace ahora, nos parece bien, pero eso es oportunismo político”, dijo Zafra, quien consideró que “todo esto se tenía que haber planteado cuando nos reunimos para hablar de este caso en la comisión de investigación”. Por eso, añadió, “es absurdo que dos días después, el PP quiere abrir un caso entero para capitalizar este asunto”.Sobre este mismo asunto, el diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que “no es creíble que Cifuentes diga ahora que quiere comparecer por voluntad propia, cuando ha sido por la presión que estamos haciendo en la oposición”.Tras indicar que “se ha visto obligada a venir”, afirmó que Cifuentes debería comparecer en el Pleno de la Cámara regional “y nosotros haremos el lunes una petición en ese sentido”.Por su parte, la diputada socialista Encarnación Moya dijo que es “lógico” que Cifuentes “cumpla con su obligación de informar a los madrileños de porque la UCO ha hecho varios informes” sobre este asunto.“Lo que no es tan normal es que lo haga un día después de que se haya pedido su comparecencia”, señaló Moya, quien destacó que Cifuentes “cumplirá un deber pero obligada por la petición de la oposición”. “Me parece bien que vengan a comparecer todos los que tengan que hacerlo para saber qué ocurrió en esta tema de la cafetería de la Asamblea”, manifestó.El diputado del PP Alfonso Serrano dijo que “nos congratulamos” de que Cifuentes “acuda a clarificar este asunto” y precisó que la fecha la decidirá la Mesa de la Asamblea. A su juicio, además de Cifuentes, “hay que escuchar a más personas”.