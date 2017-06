MOCIÓN. EL PDECAT SE ABSTIENE PORQUE “NI VA A SERVIR PARA ECHAR A RAJOY NI PARA QUE EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA SEA POSIBLE”

Etiquetas

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, justificó este martes la abstención de los diputados de este partido porque la moción de censura contra Mariano Rajoy “ni va a servir para echar a Rajoy ni para que el referéndum en Cataluña sea posible”.El diputado catalán centró su intervención en la pretensión de garantizar el referéndum en Cataluña, por lo que le pidió “claridad” a Pablo Iglesias y a Podemos sobre la consulta soberanista. Campuzano quiso dejar claro que no respaldar la moción no supone apoyar al Gobierno que lidera Mariano Rajoy porque “si hay alguien puede estar en contra del PP” son ellos tras las discrepancias que mantienen. Además, el diputado catalán indicó varias veces que esta iniciativa “no va de verdad” pero valoró el “esfuerzo” de Podemos al tiempo que le criticó que no haya hablado del “expolio fiscal” que, a su juicio, sufre Cataluña.Le pidió a Iglesias que sean “valientes”, “no se dejen asustar” y tengan la “máxima claridad posible” respaldando las decisiones del Parlament sobre el soberanismo catalán, y, por tanto, que “no se descuelguen del referéndum”. Por último, Campuzano pidió al Gobierno que pida “perdón” por decir que son ‘golpistas’ porque esa afirmación es “absolutamente impresentable”. “Cataluña se siente nación y como nación políticamente va a actuar, y vamos a decidir nuestro futuro”, concluyó el diputado tras mostrarse seguro de que habrá referéndum el 1 de octubre.