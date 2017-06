MOCIÓN. PP Y PSOE COINCIDEN EN QUE EL DISCURSO DE MONTERO FUE LARGO Y TEDIOSO

Etiquetas

Diputados de PP y PSOE en el Congreso coincidieron hoy en que la portavoz de Podemos, Irene Montero, realizó una intervención larga y tediosa para exponer la moción de censura que empezo a debatirse este martes. Desde la bancada socialista, parlamentarios consultados por Servimedia, indicaron que el principal problema de todo lo que denunció Podemos era el presidente Mariano Rajoy fue reelegido para el cargo porque la formación morada no apoyó a Pedro Sánchez cuando fue candidato a la investidura. Éste fue el argumento que más se extendió entre los diputados socialistas que, tras criticar la extensión del discurso de Montero, se preguntaron qué sentido tenía ahora la moción de censura cuando no iba a prosperar. De hecho, estos parlamentarios recordaron la poca trascendencia que tendrá la moción y recordaron que no votaron a Sánchez cuando pudieron hacerle presidente. “Esa investidura podía prosperar y la moción es imposible”, aseguraron.En esta línea, señalaron los socialistas que en los casos de corrupción, Montero se remontó a 2009, lo cual hace ver que se “equivocaron” hace un año al perder la “oportunidad del cambio”."POLI MALO" También hubo entre los socialistas quien criticó la intervención de la portavoz de Podemos y la comparó con el discurso que hizo Alfonso Guerra en la moción del PSOE. Estos parlamentarios sostuvieron que la posición expresada por Montero fue una “moción a su posición al comienzo de legislatura”, en referencia a qu no invistieran a Sánchez.Por otra parte, ante la dureza del discurso de Montero contra el PP y Rajoy, desde el PSOE interpretaron que la portavoz estaba ejerciendo de “poli malo”, para que luego Pablo Iglesias, en su intervención como candidato, hiciera de “poli bueno” y adquiriera un “papel institucional”.En este punto también coincidieron en el PP. Diputados populares consultados por Servimedia criticaron el discurso en tono bolivariano de Montero y aseguraron que Iglesias y Montero van a hacer “como Perón y Evita”.El discurso de Montero, cuando ya llevaba más de hora y media de duración, les pareció a algunos un “rollo” plagado de “mentiras” y falto de consistencia. “Una moción no es un mitin, y un mitin no puede durar hora y media”, expresaron desde la bancada popular.