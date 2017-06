MOCIÓN. HERNANDO VE PREVISIBLE LA INTERVENCIÓN DE RAJOY, PORQUE “ES UN GRAN PARLAMENTARIO” QUE “NO TIENE MIEDO”

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró previsible este viernes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intervenga en algún momento del debate de la moción de censura impulsada por Unidos Podemos contra él, argumentando que “es un gran parlamentario que no tiene miedo de subirse a la tribuna”.Hernando hizo estas consideraciones al participar como ponente en el desayuno de Vanity Fair ‘Fontanería de pactos: ¿Cómo negociar cuando se gobierna en minoría?’, donde consideró que el debate de la moción de censura que se iniciará el próximo martes no será más que un “numerito” del líder de Podemos, Pablo Iglesias.“Creo que se va a producir una intervención del presidente del Gobierno; es un gran parlamentario que no tiene miedo de subirse a la tribuna ni rehúye el debate”, dijo en respuesta a si Rajoy ya tiene decidido si tomará la palabra en algún momento de este debate, ya sea para contestar al candidato o a los portavoces.En cualquier caso, subrayó que esta decisión dependerá en última instancia del Gobierno, que podrá decidir si interviene o no según se desarrolle la jornada. Consideró que con este “numerito”, Iglesias pretende erigirse en líder de la oposición ante el hecho de que Pedro Sánchez “ha decidido huir del Congreso y no estar en el Parlamento”.“Este es el asunto y lo grave. Hay una fuerza, que es la segunda del país, cuyo líder ha decidido no estar en el Congreso”, remarcó el portavoz parlamentario de los populares, para llegar a la conclusión de que “da la sensación de que (Sánchez) quiere hacer política al margen de la política”.Justificó este razonamiento diciendo que Sánchez dimitió “de sus responsabilidades y compromisos con los votantes porque quiso” al dejar su acta de diputado. A su juicio, de este acto se puede desprender que “quiere volver a lo que hizo Iglesias desde la calle”. “No sé si un día lo rodeará (el Congreso)”, remachó.