MOCIÓN. IRENE MONTERO DICE QUE RAJOY HA TENIDO UNA REACCIÓN “PRETENDIDAMENTE JOCOSA”

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido una reacción “pretendidamente jocosa” al decir que no será él quien replique en el debate de la moción de censura el 13 de junio a Pablo Iglesias. No obstante, a día de hoy desde el PP y el Gobierno manifiestan que no hay nada decidido respecto a quién replicará al candidato alternativo que Unidos Podemos ha presentado en esta moción, Pablo Iglesias. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó hoy que la tradición es que sea el portavoz del grupo quien replique -cargo que él ostenta en la Cámara-, aunque puntualizó que eso lo decidirán una semana antes de que se celebre el debate de la moción. Después de que Rajoy asegurase este martes en los pasillos del Senado que él no va a replicar a nadie, Montero consideró que Rajoy ha tenido con esta respuesta “una reacción pretendidamente jocosa” y “debería empezar a tomarse en serio los mecanismos parlamentarios”. “Si él es el presidente debería estar preocupado”, subrayó, para incidir en que el jefe del Ejecutivo tiene que tomarse “con el merecido respeto” los tiempos que le marca el Parlamento.