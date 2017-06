MOCIÓN. EL CAREO ENTRE RAJOY Y MONTERO RELEGA EL DISCURSO DE IGLESIAS

Etiquetas

El careo parlamentario entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en el debate de la moción de censura que este martes celebra el Congreso de los Diputados relegó el discurso del candidato Pablo Iglesias y restó importancia al programa alternativo que pretendía presentar.Rajoy optó por dar la réplica a la portavoz de Podemos tras más de dos horas de discurso inicial explicando los motivos de esta moción. El presidente del Gobierno adoptó la estrategia política de responder a Montero hasta en tres ocasiones, en vez de esperar a tomar la palabra tras Pablo Iglesias.De este modo, el momento más intenso del debate se produjo entre Rajoy y Montero, en vez de con el jefe de filas de Podemos. El presidente del Gobierno dedicó una alocución contundente hacia la bancada morada, cuyos parlamentarios le respondieron con señas y aspavientos. “Ustedes necesitan que esto no vaya bien, si no no existen”, manifestó Rajoy desde la tribuna del Hemiciclo. “Tienen que exagerar, generalizar, fabricar un mundo irreal, pero eso sí, mal”, agregó Rajoy, cuyas palabras respondía con gestos de negación Pablo Iglesias, que esperaba en su escaño a que le tocara su turno para poder intervenir como candidato. Aunque en sus palabras mayoritariamente se dirigía al candidato Iglesias, Rajoy dio respuesta a Montero hasta en la dúplica, en la que intervino “por cortesía”, y se enfrentó dialécticamente a ella durante una hora y diez minutos.En la última intervención, Rajoy se limitó a citar a Pablo Iglesias: “En política no todo vale, quien acusa de financiación ilegal debe ir a los tribunales, no montar juegos mediáticos en asambleas legislativas que tienen que estar para otras cosas, va contra el Estado de Derecho que un grupo de partidos se erijan en tribunal”.El presidente del Gobierno sacó a relucir estas palabras de Iglesias “cuando fue citado a declarar en una comisión de una asamblea parlamentaria por la financiación ilegal de su partido con dinero publico”, en alusión a cuando la Asamblea Nacional de Venezuela quiso en 2016 que la cúpula de Podemos diera explicaciones en sus dependencias.Entre los aplausos de los diputados populares, Rajoy se preguntó: “¿Por qué lo que vale en Venezuela no vale para España? ¿Por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de miembros de esta Cámara?".Tras estas palabras, el líder de Podemos comenzó su discurso a las 12.22 horas de este martes, después de que el debate comenzara a las nueve de la mañana con la intervención de la portavoz Irene Montero. Ante las palabras de Montero, los diputados socialistas estaban algo más distraídos que cuando subía a la tribuna el presidente del Gobierno. No obstante, los socialistas estaban poco activos y apenas comentaban entre ellos las intervenciones de los oradores.