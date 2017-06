MOCIÓN. RAJOY OCULTÓ A SUS MINISTROS LA ESTRATEGIA PARA LA MOCIÓN DE CENSURA

Etiquetas

- Mantuvo el secreto tras decidir hace dos semanas que tomaría la palabra. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha guardado con máximo secreto su estrategia para el debate de la moción de censura de Unidos Podemos celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de ocultar a los ministros que intervendría dos veces para responder individualmente a Pablo Iglesias e Irene Montero.Así lo admitieron a Servimedia fuentes del gabinete de Rajoy después de que el jefe del Ejecutivo interviniera primero para replicar a la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos y después para contestar al programa alternativo expuesto ante la Cámara Baja por el líder de la formación morada.Rajoy ni siquiera adelantó sus planes a los ministros más cercanos y más involucrados en la estrategia de comunicación de La Moncloa, como por ejemplo el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien fue uno de los sorprendidos.Desde el entorno de Rajoy aseguraron a Servimedia que el cliché que tiene el político gallego de ser previsible "no siempre es verdad" porque en esta ocasión pilló por sorpresa a su propio gabinete y a la cúpula del PP, además de a los partidos de la oposición.Incluso en el PSOE fuentes socialistas llegaron a calificar de "inteligente" la postura de Rajoy, que durante semanas ha permitido que se extendiera la idea de que no tomaría la palabra y que la moción de censura carecía de importancia, para en el último momento dar la sorpresa y coger con el pie cambiado a sus adversarios.En este sentido, el Ejecutivo justifica el secretismo con el que siempre actúa Rajoy en este tipo de casos y aduce que la mejor manera de que evitar que se filtre la estrategia es "no contárselo a nadie".DECIDIDO HACE DOS SEMANASEl presidente del Gobierno y del PP tomó la decisión de intervenir en la moción de censura hace dos semanas, tras consultar a varias personas de su entorno y escuchar las opiniones de la dirección del partido.Fuentes de la dirección nacional del PP aseguraron a Servimedia que puso sobre la mesa sus intenciones ante el Comité de Dirección en la última reunión del mes de mayo, en la que estuvo analizando con su equipo los pros y los contras de tomar la palabra en este debate.Rajoy avanzó entonces que iba empezar a “preparar” un sólido discurso para desmontar la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que hoy ha llegado a catalogar de “parodia de censura y moción de fogueo”. Ahora, los suyos celebran que haya tomado “el control” y haya restado protagonismo a Iglesias.En el Comité de Dirección de hace quince días, la cúpula del PP sacó la conclusión de que Rajoy ya había tomado en firme la decisión de intervenir en la moción de censura y, por eso, le aconsejaron diferentes líneas de actuación. Por un lado, le sugirieron que había que responder al discurso de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, para desarmar la necesidad de una moción de censura cuando su Gobierno está sacando a España de la crisis. Por otro lado, subrayaron que con una réplica a Iglesias podría desmontar su programa de Gobierno alternativo y poner de manifiesto su incapacidad para tomar las riendas del Ejecutivo.Las fuentes consultadas inciden en que la intervención del presidente, que ha asombrado a propios y ajenos, ha sido una estrategia personal que finalmente se ha visto materializada en sendos discursos de réplica a Montero y a Iglesias.El presidente ha llevado con extremado recelo esta idea, puesto que cargos populares y gubernamentales admitieron hoy a Servimedia su “sorpresa” al ver cómo se alzó tras la intervención de Montero y antes de que el candidato expusiera su programa.Pese a que Rajoy comunicó a su equipo de confianza que intervendría, en todo este tiempo ha mantenido con máximo secreto su verdadera estrategia para el debate, hasta el punto de que su círculo más cercano especulaba hasta el último segundo si hablaría antes o después de Iglesias o si lo haría la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.La cúpula del partido está "muy satisfecha" de que finalmente Rajoy haya aplicado las dos estrategias que hablaron hace dos semanas y celebran que se haya constatado que "no hay alternativa real" al Gobierno del PP. Por todo ello, ven al líder de los populares aún más "fortalecido" tras el 'cara a cara' con Montero e Iglesias.