MOCIÓN. PODEMOS CRITICA A ANA PASTOR POR QUERER CONCENTRAR EL DEBATE EN UN DÍA

La dirección de Podemos se mostró este martes “sorprendida” y visiblemente molesta ante la posibilidad de que el debate de la moción de censura que comenzará el próximo martes, 13 de junio, se realice en un solo día, y teme que los titulares de la jornada se centren en los rifirrafes que mantenga el Gobierno con la portavoz del Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que abrirá el debate, y con Pablo Iglesias, que expondrá sus propuestas como candidato. El debate de la moción de censura empezará a las 9.00 horas, horario que no le satisface a Irene Montero porque considera que los debates “de este nivel” suelen empezar al mediodía, como los debates de investidura o los de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de forma que hay una intervención inicial y después se produce un receso hasta las 16.00 horas. Desde Podemos consideran que el hecho de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya fijado el inicio a las 9.00 horas persigue que las intervenciones iniciales de Montero e Iglesias pasen más desapercibidas. En cualquier caso, la intervención del líder de Podemos se alargará más que la de la portavoz. La duración del debate también dependerá de si el Gobierno decide intervenir.Montero anunció hoy que invitarán a “número nutrido” de miembros de la sociedad civil para que acudan al debate, aunque indicó que la Mesa del Congreso no ha permitido que puedan seguirlo desde una sala habilitada en la Cámara. “Eso cierra las instituciones a los ciudadanos”, dijo Montero, al tachar de “grave error” de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, este gesto. Consideró, además, que el Gobierno está siguiendo la “estrategia del escondite” de sus “prácticas corruptas”, al solapar el inicio del debate de la moción con el debate presupuestario en el Senado. “Quizá al PP no le importa la tercera moción de la democracia”, lamentó, para a renglón seguido decir que “quienes más se vanaglorian del decoro parlamentario debieran tener más respeto”. Sobre las propuestas que expondrá Podemos en la moción de censura destacó la modificación en el sistema de designación del fiscal general del Estado. Desde el partido de Iglesias piden que sean los miembros del CGPJ quienes, asesorados por juristas “de reconocido prestigio”, elijan los nombres idóneos para el cargo. De todos ellos, la Cámara Baja elegiría a tres, al menos uno de ellos mujer, y sería el Gobierno quien en última instancia se decantara por el nombre final.