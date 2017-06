MOCIÓN. EL PSOE DICE QUE PODEMOS LA HA DADO UN “OXÍGENO IMPRESIONANTE” A RAJOY

Etiquetas

- Reconocen la “valentía” de Rajoy por intervenir desde el principio. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, opinó hoy que con la moción de censura Podemos le ha da un “oxigeno impresionante” al presidente Mariano Rajoy.En los pasillos del Cámara Baja, Ábalos afirmó que este debate se produce tras “días de cierto acorralamiento” por los casos de corrupción, por lo que “siempre Podemos parece que está dispuesto a echarle un cable” al PP, porque ahora los populares están “sacando pecho” después de haberle “inyectado oxígeno”.El portavoz socialista agradeció el “tono” del secretario general de Podemos hacia el PSOE y ese “cambio de posición”, porque ya no son “objeto de críticas”. Reconoce, por tanto, el “guante” lanzado por Pablo Iglesias pero les gustaría que “más allá de las palabras, fueran a los hechos”. Sobre Iglesias, dijo que lo presentado no es más que un programa con muchos “buenos propósitos”, “con recreación por nuestra diversidad nacional y una gran recreación del siglo XIX, pero para el XXI no veo especial programa”. En este sentido, afirmó que Iglesias le lanza el “guante” para “sacar a Rajoy del Gobierno y abrir una nueva etapa”, por lo que esperan más hechos que palabras ya que siguen sin entender por qué no permitieron en 2016 la investidura de Pedro Sánchez. Para Ábalos, las palabras de Iglesias al PSOE muestran “buena intención, buenas palabras” pero ello miran al futuro y al pasado, por lo que “algún hecho también es preciso”, y recordó que toda esta iniciativa de la moción se hizo cuando “el PSOE no estaba para nada, en un momento muy difícil”, aludiendo al proceso interno. “Agradezco mucho el tono, pero hace falta más”, agregó. Recordó que Rajoy esta “sentado” como presidente porque en 2016 no se abstuvieron y eso “no fue sólo un error”. Por último, Ábalos reconoció que no sabe si a Iglesias le interesa más acabar con la “indecencia” en el país o “ponerse a la cabeza de la protesta”VALIENTE POR SALIREl PSOE parece que asiste de “oyente” a la primera jornada del debate de la moción de censura de Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy pero admite la “valentía” del presidente del Gobierno al intervenir en la primera oportunidad que ha tenido. Fuentes socialistas consultadas por Servimedia admiten que Rajoy consiguió escenificar que la moción ha “fracasado” al salir a darle la respuesta a la primera intervención de la portavoz de Podemos, Irene Montero.Desde la bancada socialista indican que con su intervención ha demostrado Rajoy que “hay legislatura para rato”. Por otra parte, según fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, ven una “pena que el discurso de Podemos contra la corrupción del PP no les llevara hace un año a echar a Rajoy permitiendo el gobierno de Pedro Sanchez”. “Nos hubiéramos ahorrado varios escándalos y esta moción que solo provoca una frustración más". "Hay innumerables motivos para la censura a Rajoy pero no creemos que Iglesias sea la alternativa”, explican dichas fuentes para justificar su abstención. No obstante, indican que “una cosa son las palabras y otra los hechos” por lo que, con sus palabras, “Iglesias no altera sus vetos de hace un año""Rajoy no se salvará de la censura de los españoles con 4 chascarrillos y gracietas como las que ha hecho hoy; que se haya manifestado con frivolidad frente a Podemos no puede llevarle a frivolizar sobre los problemas que tiene España". En este sentido, el portavoz parlamentario reconoció que le “preocupa” que Rajoy también tenga esa actitud frívola y piense “lo mismo del país”.