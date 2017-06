MOCIÓN. PODEMOS QUIERE PRESENTAR A UN IGLESIAS "PRESIDENCIABLE" Y EL PP CREE QUE LO HARÁ "SIN ÉXITO"

Etiquetas

Podemos quiere aprovechar la moción de censura que se debatirá desde el 13 de junio en el Congreso de los Diputados para presentar a su secretario general y candidato, Pablo Iglesias, como líder "presidenciable" ante su electorado, mientras que el PP augura que lo hará "sin éxito" porque se visualizará la falta de respaldo de una alternativa a Mariano Rajoy. Fuentes populares minimizan los efectos de esta “estrategia” de Iglesias con la que creen que intenta reforzarse internamente y vender un discurso que le consolide como alternativa a la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, aseguran que la moción de censura se volverá contra Podemos y su candidato, ya que pondrá de manifiesto que Iglesias no cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara y, por lo tanto, la ausencia de una alternativa a Mariano Rajoy.Desde Moncloa aseguran que el jefe del Ejecutivo no ha decidido todavía si intervendrá en el debate de la moción, que comenzará el 13 de junio e incluso podría delegar en algún ministro.Las únicas ocasiones en las que Rajoy se ha referido en público a la moción de censura de Podemos lo ha hecho con sorna. La primera de ellas fue poco después del anuncio para proclamar que él no presentaría ninguna moción contra Iglesias. Ante la insistencia de los miembros de Podemos de enfrentarse directamente en este debate al jefe del Ejecutivo y preguntado directamente por esta cuestión, Rajoy contestó se limitó a decir que “replicar, no”, puesto que él “nunca” replica a “nadie”.PROGRAMA ALTERNATIVODesde la formación de Pablo Iglesias insisten en que el jefe del Ejecutivo tiene que dar la cara en un debate en el que Podemos sacará a relucir los casos de corrupción y que abrirá la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. En la apertura del debate, Montero se centrará en los motivos por los cuáles quieren “sacar” al PP del Gobierno y el candidato que proponen, Pablo Iglesias, expondrá su ‘programa de Gobierno alternativo’. Compartirá el tiempo del que dispondrá para exponer sus argumentos con el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech; el de En Marea, Antón Gómez Reino, y el de IU, Alberto Garzón.Fuentes de Podemos señalan que Iglesias insistirá en denunciar el “deterioro de la vida política” y a los “saqueadores de las arcas públicas”, así como la “incapacidad” del Ejecutivo para alcanzar acuerdos en el Congreso de los Diputados. El líder de Podemos se reunió esta semana con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para abordar cómo se desarrollará el debate, aunque será en la Junta de Portavoces del martes 6 de junio donde se concretarán los detalles y los grupos decidirán en caso de intervenir el diputado que lo hará.