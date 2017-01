MONTORO PIDE LA ABSTENCIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PORQUE EL RECHAZO SERÍA UNA “CATÁSTROFE”

Etiquetas

- Dice que “no hemos traído los PGE al Congreso porque no los tenemos acordados”. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el Gobierno no ha traído aún el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Parlamento porque “no los tenemos acordados”, y aprovechó para pedir la abstención porque el rechazo de las cuentas sería una “catástrofe”. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, el ministro subrayó que “no los hemos traído ya porque no los tenemos acordados”, y se preguntó si “los vamos a traer para fracasar” y si “esa es la intención de alguien”.El titular de Hacienda señaló que un rechazo de las cuentas en el Congreso es algo que “no nos lo podemos permitir”, por lo que “no lo vamos a auspiciar”.Montoro señaló que si “alguien tiene prisa” en que haya nuevos PGE que los “apoye”, para agregar que “estamos a su disposición” para negociar. Además, aseguró que ya sabe que a los grupos de la oposición “no les gustaron” los Presupuestos de 2016 y les pidió que dejen “de llorar sobre la leche derramada”. Por otra parte, de cara a la votación de los PGE quiso dejar claro que “no es lo mismo” apoyo, en contra o abstención. Así, recordó a los grupos que “se pueden abstener”. INTERVENCIONES DE LA OPOSICIÓNEl portavoz del PSOE en el debate, Julián López reclamo al ministro que detallara cuáles serán las partidas afectadas por el acuerdo de no disponibilidad de crédito de 5.493,1 millones de euros y preguntó, por ejemplo, “con qué criterios se van reducir inversiones”. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y la urgencia y necesidad que mostró Montoro en contar con ellos, López indicó que “lo primero es aprobarlos en Consejo de Ministros y traerlos al Congreso”.Además, quiso dejar claro que "no pondrán una pista de aterrizaje sin saber que lleva el avión dentro" y apuntó que el Gobierno sabe cuáles son las prioridades del PSOE. Mientras, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, compartió que “España necesita unos Presupuestos y estabilidad”, aunque reclamó que “se pueda negociar con tranquilidad”. Por otra parte, De la Torre criticó algunos de los cambios introducidos en la reforma del Impuesto de Sociedades y la instrucción de la Agencia Tributaria sobre los aplazamientos a pymes y autónomos.El diputado de PDECat Ferrán Bel dijo que para apoyar o abstenerse en la votación de los PGE es fundamental el texto, para indicar que su grupo “no conoce absolutamente nada” del mismo, “ni siquiera la portada”. Desde las filas de Unidos Podemos, Alberto Garzón alertó de la “frágil” recuperación económica, para lamentar que “el modelo productivo español no ha cambiado ni un ápice” porque el Gobierno no ha hecho “esfuerzos” por “cambiarlo”. Por su parte, la diputada de ERC Ester Capella señaló que al ministro “le gusta comparecer en el Congreso, pero para explicar pocas cosas o lo que conviene”. En cuanto a las medidas adoptadas en los últimos meses por el Ejecutivo, recoge el hecho de que la Comisión Europea “aprieta”, lo que hace que la forma de legislar sea de “mala calidad”. Además, Capella consideró que el Gobierno con su discurso sigue “presionando” a PSOE y Ciudadanos para que respalden los Presupuestos. La portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, quiso dejar claro que no habrá “nada de recortes” en 2017 y que “vamos a mantener el nivel de gasto”, para agregar que los Presupuestos de 2017 serán “más expansivos y más inclusivos para que nadie se quede atrás en esta recuperación”.