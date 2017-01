MONTSERRAT PIDE APOYO A LOS PRESUPUESTOS PARA QUE TENGAN REPERCUSIÓN EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pidió este jueves a representantes de otros grupos parlamentarios que apoyen los Presupuestos en los que trabaja el Gobierno, para que esas partidas tengan repercusión en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista.“Está en sus manos aprobar los Presupuestos”, aseveró durante su réplica al turno de portavoces de la Comisión de Igualdad del Senado, en respuesta a las críticas que algunos senadores hicieron a los recortes presupuestarios para políticas de igualdad y contra la violencia machista.Montserrat aseguró que las cifras que esgrime la oposición “no son ciertas” y que, por ejemplo, en los presupuestos de violencia de género “no se ha dejado de prestar ninguno de los servicios que se prestaban en 2011. No es buenismo, son datos”. Asimismo, dijo que han aumentado las llamadas al teléfono 016, que registró más de 81.000 comunicaciones en 2015 y que, según el recuento provisional, también se han incrementado en 2016.Entre quienes criticaron los recortes estuvo el senador del Grupo Mixto Francisco Javier Alegre (Ciudadanos), que en concreto pidió “dotar suficientemente las partidas de las políticas contra la violencia contra las mujeres” para, por ejemplo, poder reforzar el funcionamiento de las unidades de coordinación sobre violencia de la mujer de las delegaciones del Gobierno, los juzgados específicos y trabajar en las causas de retirada de denuncias.Asimismo, Montserrat evitó responder a cuestiones sobre la polémica que recientemente ha protagonizado sobre el copago farmacéutico de los pensionistas, por no tratarse de cuestiones de Igualdad, sino de Sanidad, dijo, asunto que, anunció, abordará la próxima semana en otra comparecencia parlamentaria. Al respecto, la senadora socialista Laura Berja había pedido a la ministra que “no genere más alarma social” con el copago y que “no toque más el tema”. “Lo van a agredecer los 1.200.000 pensionistas a los que afectaría su incremento”, dijo la senadora.ACCESIBILIDAD A ATENPROEn otro momento de su intervención, la ministra tomó el guante a la senadora de Podemos Pilar Lima, quien dijo que la adaptación del sistema Atenpro (servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia de género) para víctimas con discapacidad impone unos requisitos “que promueven la inaccesibilidad”, cuestión que Montserrat se comprometió a revisar.María Freixanet (En Comú Podem) instó a “romper la cadena de tranmisión de valores machistas” y denunció que “es falso que exista formación en igualdad en las escuelas”. “Este gobierno no está haciendo nada para que el machismo no se reproduzca”, a pesar de la ley de 2004, dijo, a pesar de encontrarnos “en un momento muy delicado” en igualdad.En nombre de Esquerra Republicana intervino Elisenda Pérez Esteve, que se refirió a “la tensión” en la que vive la sociedad como otra de las causas de la violencia machista: el paro y la falta de conciliación, dijo, “agravan” el problema, al que se suman los roles heteropatriarcales que aún perviven.La senadora vasca María Eugenia Iparraguirre pidió dejar de lado la defensa de políticas partidistas, competencias y “buenismos” para ayudar a las “víctimas de la desigualdad”, idea que también defendió desde la bancada del Grupo Popular Seve González, que insistió en la necesidad de que se denuncie para que la Administración pueda actuar.POLÍTICASLa máxima responsable de las políticas sociosanitarias del Gobierno de Rajoy aprovechó su paso por el Senado para repasar las últimas políticas de igualdad, como la nueva estrategia contra la violencia contra la mujer, el plan de sensibilización, las actuaciones sobre medios de comunicación y redes sociales, un plan para atajar la violencia machista en mujeres con discapacidad, el plan contra la trata, el nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades, el compromiso de reforzar el Observatorio de la Mujer, el fomento del emprendimiento femenino a través del plan de medio rural y otras cuestiones laborales y salariales, así como el pacto por la conciliación y racionaliación de horarios.“No es poco; entre todos continuaremos mejorando las políticas de igualdad en este país”, manifestó la ministra Montserrat.