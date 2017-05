En Comú y En Marea aprovechan el debate de los PGE para pedir la dimisión de Rajoy y Podemos invita al PSOE a pactar

Etiquetas

Montoro acusa a Unidos Podemos de no tener ideas, más allá de ser "antitodo", y les recuerda que el comunismo cayó con el muro

Los diputados de En Comú Podem y de En Marea, Joan Mena y Yolanda Díaz, respectivamente, han aprovechado sus intervenciones en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, han recriminado al PSOE su negativa a apoyar la moción de censura que propone su grupo, como también han hecho el portavoz económico de Podemos, Alberto Montero, y el de IU, Alberto Garzón.

"Rajoy, si tuviera dignidad, en un país normal, hoy lo que haría sería presentar su dimisión por ser el jefe de una trama corrupta. Y señor Montoro, si tuviese dignidad, lo que haría también sería dimitir por presentar unos Presupuestos al servicio de la corrupción", ha asegurado la diputada gallega Yolanda Díaz durante su turno de intervención.

En esta misma línea, el diputado catalán de En Comú Joan Mena ha avisado al PP de que "lo mejor que podrían hacer, por vergüenza y dignidad" sería marcharse y "dimitir". "Si gobernasen con la misma profesionalidad con la que muchos de sus compañeros de partido nos han robado el dinero público, hoy España sería una de las primeras economías del mundo", ha lamentado.

LA MOCIÓN, HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Tanto Díaz como Mena han aprovechado además para exigir al PSOE que rectifique y apoye la moción de censura que Unidos Podemos va a presentar para sacar al PP de La Moncloa. "Presentamos una moción de censura porque la corrupción se cura con más democracia. Y la moción, señores socialistas, es un arma democrática que tiene el pueblo, no un grupo, para derrocar a uno de los gobiernos más corruptos de toda la Unión Europea", ha defendido el diputado catalán.

Por su parte, la diputada de En Marea se ha dirigido directamente al portavoz socialista, Antonio Hernando, que en ese momento no se encontraba en el Hemiciclo, para reprocharle que "es una pena" que a pesar de su intervención, no apoye la moción de censura.

Además de Mena y Díaz, han intervenido en representación de Unidos Podemos el portavoz de Economía del partido morado, Alberto Montero, y el líder de IU y portavoz adjunto del grupo, Alberto Garzón, ya que, como es habitual en los debates importantes, el grupo confederal a dividido entre sus cuatro socios, de forma proporcional, a su representación, el tiempo del que disponían.

Sin embargo, en esta ocasión no ha sido el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, el encargado de hablar en nombre de Podemos, como es habitual en estos casos, sino que ha decidido delegar en su portavoz económico en el Congreso, quien ha centrado gran parte de su discurso en desgranar los PGE del Gobierno para criticarlos y en anteponer las propuestas de Podemos.

REPONSABILIZAN AL PSOE DE QUE GOBIERNE RAJOY

Alberto Montero considera que el debate de Presupuestos no era momento para hablar de la moción de censura y sólo al final ha aprovechado para pedir al PSOE que reconsidere su negativa a apoyarla y para recriminar a los socialistas que permitieran la investidura de Rajoy.

"Hoy aquí hay una mayoría suficiente para defender unos Presupuestos alternativos a los del PP, y no me dirijo a Ciudadanos, con quien no merece mucho la pena perder el tiempo. Creo que podríamos encontrar mayor afinidad en otros grupos de esta cámara. Me dirijo a la bancada socialista", ha matizado.

"En lugar de hacer tantos reproches al Gobierno, recuerde lo que defendió en su momento y lo que votó en el último debate de investidura y ayudará a justificar muchas de las razones que nos han traído hoy aquí", ha espetado al portavoz socialista, Antonio Hernando.

También ha criticado al PSOE Garzón, por considerar a los socialistas "responsables" de que Rajoy gobierne y por negarse a apoyar la moción al mismo tiempo que aseguran que van a ser "implacables" con la corrupción del PP.

"Lo cierto es que no se cuál es el nivel de miedo que tiene que tener el PP. Creo que lo que han dicho ustedes suena bien, pero les tenemos que pedir que conviertan las palabras en hechos porque si no entonces cometen el error de decir en campaña que no y después convertirlo en 'sí'", ha apostillado.

DURA REPRIMENDA DE MONTORO

Los diputados de Unidos Podemos han recibido por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una dura reprimenda durante su réplica. "Ideas no tienen. Su ideología es 'anti'. Han llegado a este Parlamento para ser 'antitodo' y tienen su propia pugna ideológica interna", ha espetado el ministro.

"Su proyecto político es llegar a las instituciones y quebrar las instituciones", ha proseguido, tras acusarles de haber llegado al Parlamento para "reinventar el país". "Porque antes de ustedes, la democracia no existía", ha ironizado.

En este sentido, ha avisado al grupo confederal de que el debate de presupuestos, el primero de Podemos, no consiste en "distribuir el tiempo entre más oradores sino en que alguien diga algo que no sea lo que ya se escuchaba en Europa en los años 60", en referencia al comunismo.

"El muro de Berlín cayó a finales de los 80 y ese muro significó el triunfo de la libertad, democracia, respeto y permitió avanzar en integración UE", ha zanjado Montoro.