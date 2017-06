Marín no descarta cambios en las consejerías de Educación, Salud, Empleo y Justicia porque "necesitan mejorar"

Etiquetas

Pide a Díaz que no haga "experimentos" sino que busque a "profesionales" para su Gobierno

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, no ha descartado este jueves que la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, pueda acometer cambios al frente de las consejerías de Educación, Salud, Empleo y Justicia, áreas "que necesitan mejorar".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, Marín se ha mostrado convencido de que habrá cambios en algunos de estos departamentos "por cómo han ido sucediendo los acontecimientos y por los problemas que hay encima de la mesa".

"Algunas de ellas sí necesitarían un cambio y no sé si la entrenadora del equipo, Susana Díaz, los hará o no, puede que nos sorprenda y que haya otros que no esperamos pero éstas son áreas que realmente necesitan mejorar", ha opinado.

Si bien, el dirigente de la formación naranja ha pedido a Díaz que no haga "experimentos" ni se guíe por perfiles que sean "más o menos conocidos", sino que busque "profesionales" para su Gobierno, en el caso de que vaya a llevar a cabo una remodelación del mismo.

Marín ha dicho que la posible crisis de gobierno es el "comentario del día" en la Cámara andaluza pero que no tiene información al respecto, aunque ha preguntado a dirigentes del PSOE-A. "No sueltan nada", ha bromeado.

En su opinión, es "razonable" que estando en el ecuador de la legislatura "haya cambio de gobierno", siendo lo importante que los nuevos responsables "tengan un perfil que vayan en la línea de conocer la administración de la Junta por dentro y el Parlamento andaluz".

"No estamos para hacer experimentos ni pruebas, ya no es cuestión de ocurrencias ni de buscar perfiles que sean más o menos conocidos, sino de profesionales", ha apuntado el portavoz parlamentario de Cs, para quien "aquí nadie puede venir a aprender, no hay tiempo".

"No podemos perder ni solo día porque hay encima de la mesa una batalla legislativa muy latente de aquí a final de legislatura, especialmente en el segundo periodo de sesiones", ha zanjado Marín.