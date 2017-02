Marín se reunió con Susana Díaz antes de ir a la Conferencia de Presidentes pero critica que no ha informado después

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha lamentado este miércoles que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "no haya informado a los grupos" parlamentarios de lo sucedido en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero en el Senado, aunque él tuvo "la suerte" de que lo citó en el Palacio de San Telmo unos días antes para explicarle "los temas de los que se iba a hablar" en esa cita.

Así lo ha indicado Marín en rueda de prensa en el Parlamento a propósito de la pregunta que este jueves dirigirá a Susana Díaz en el Pleno sobre el desarrollo de dicho encuentro entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno central, Mariano Rajoy.

El líder de C's en Andalucía ha señalado que a su grupo le hubiera gustado "no tener que hacer" esta pregunta, pero la ha justificado porque Susana Díaz "no ha informado a los grupos acerca de qué ha sucedido y a qué acuerdos se han llegado en Madrid si es que se han llegado", y que afectan "a futuras generaciones en Andalucía" en cuestiones como la financiación de la comunidad autónoma.

"Todo lo que conocemos en mi grupo sobre la Conferencia de Presidentes es a través de los medios de comunicación, porque no hemos tenido la oportunidad de que la presidenta nos lo haya comunicado o transmitido", ha manifestado Marín, para quien Susana Díaz, tras el 17 de enero, "tendría que haber vuelto a Andalucía para decirnos cuál había sido su posicionamiento o el del Gobierno andaluz" en dicha cumbre, "para que el día de mañana los grupos le podamos ofrecer nuestro respaldo cuando lo requiera".

Marín ha revelado que él tuvo "la suerte, entre comillas, de conocer al menos antes de que fuera a Madrid estos asuntos porque me citó a San Telmo días antes y me explicó de qué iban a hablar, pero no conocemos cuáles han sido las conclusiones y acuerdos en esa Conferencia de Presidentes de voz de la máxima responsable del Gobierno andaluz", según ha insistido.