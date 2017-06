Marín pide a Susana Díaz que salga de "atrincheramientos ideológicos" y asegura que la estabilidad "no es gratis"

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que salga de los "atrincheramientos ideológicos", poniendo como ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones, al tiempo que ha asegurado que Cs ofrece estabilidad al Gobierno andaluz "pero no es gratis ni tiene ningún cheque en blanco".

Así se ha pronunciado Marín durante su debate con la presidenta de la Junta en el Pleno del Parlamento, donde la socialista ha comparecido para abordar la situación de Andalucía cuando se cumple el ecuador de la legislatura, una comparecencia que el dirigente de la formación naranja ha calificado como "bastante conformista".

Marín ha trasladado a la presidenta que si quiere sacar adelante los Presupuestos de la Junta para 2018 tendrá que hablar con Cs de una armonización del impuesto de sucesiones y donaciones. "Apúntelo porque va a ser una cuestión que tendrá que revisar", ha subrayado el líder de Cs en Andalucía.

En este contexto, ha dicho que su formación ofrece estabilidad en Andalucía "a cambio de crear empleo, de bajar los impuestos, y de mejorar la gestión en sanidad, educación y políticas sociales". "El Gobierno andaluz puede actuar con sosiego pero esto no es un cheque en blanco", ha añadido.

Marín ha echado en falta que Díaz abordara durante su intervención cuestiones como la reforma electoral, la eliminación de aforamientos y la limitación de mandatos, iniciativas reclamadas por Cs y que, en su opinión, se hacen necesarias para garantizar la igualdad de los andaluces.

Para el líder de Cs, el discurso de la presidenta de la Junta ha sido "bastante conformista" y le ha afeado que haya asegurado que "esperan que la cosa vaya lo mejor posible; yo hubiera dicho, mejor imposible". "Eso es lo que los andaluces esperan, un gobierno ambicioso y que no se conforme", ha defendido Juan Marín.

También ha criticado el dirigente de la formación naranja que la presidenta de la Junta no haya venido a esta Cámara a rendir cuentas y a decir qué errores se han cometido. En su opinión, Díaz se ha centrado en mencionar una batería de propuestas con las que "Montero habrá que tenido que coger la calculadora porque no me salen los números".

Durante su intervención, Marín ha destacado que muchos de los logros de los que ha mencionado la presidenta coinciden con las medidas recogidas en el acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE-A y Cs, "algo que nos congratula porque el acuerdo ha servido para cambiar algunas políticas de 36 años".

En esta línea, ha dicho que nunca antes un partido político había ofrecido estabilidad al Gobierno andaluz "a cambio solo de hacer reformas para mejorar la vida de los andaluces y no de sillones, consejerías y cargos públicos repartidos por las ocho provincias".

CS SERÁ "EXIGENTE" CON EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Así, ha garantizado que Cs va a ser "exigente" con el cumplimiento del acuerdo y va a fiscalizar "hasta la última partida" que forme parte de las medidas acordadas. Se ha mostrado convencido de que sin Cs no hubieran comenzado los cambios en Andalucía, como las bajadas fiscales o que no haya representantes públicos imputados.

"Hace dos años la corrupción era el segundo problema de los andaluces y ya no lo es, ahora lo que les importa son los problemas relacionados con la educación y la sanidad", ha manifestado Marín, quien ha pedido a Díaz que no eche la culpa de todos los problemas al Ejecutivo de Rajoy.