La Mesa del Parlament se vuelve a reunir este miércoles tras la interrupción de la semana pasada

Etiquetas

La Mesa del Parlament se volverá a reunir este miércoles para tramitar el cese de la presidenta de la Cámara, Xelo Huertas, después de que la sesión de la semana pasada se viera interrumpida al abandonar la sala la propia Huertas y los diputados del PP.

La Mesa está prevista para las 11.15 horas, en una semana en la que ya se ha reunido la junta de portavoces, a petición de PSIB, MÉS y Podemos, sin que los grupos llegaran a un acuerdo.

De hecho, no está claro si este miércoles se llegará a producir el cese efectivo de la presidenta puesto que el PP, que cuenta con dos representantes en la Mesa, ya ha anunciado que no quiere actuar hasta que no haya un informe de los servicios jurídicos del Parlament.

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, explicaba el lunes que quieren evitar que pueda haber alguna querella contra sus dos diputados en la Mesa, Miquel Vidal y Miquel Jerez.

La junta de portavoces rechazó la solicitud de informe del PP, por lo que los 'populares' tienen previsto volver a plantear esta petición en la Mesa de este miércoles.

Por ello, el lunes los grupos que apoyan al Govern reconocían que el "desbloqueo" de la situación está en manos del PP o de la propia Huertas, a quien han pedido reiteradamente que renuncie voluntariamente.

Ante esto, Huertas ha insistido este martes en su derecho a defenderse ante los tribunales y ha recordado las medidas cautelares solicitadas a raíz de su demanda contra Podemos, por las que pide suspender la expulsión.

Huertas está citada a una vista por este motivo para el 9 de febrero y pide que la Mesa no tome ninguna decisión hasta que los tribunales resuelvan la demanda, pero PSIB, MÉS y Podemos no quieren esperar hasta entonces.