Moñux no acude al Pleno de presupuestos pero la ausencia de una diputada del PSOE no altera la correlación de fuerzas

La diputada del PP que se encuentra de baja por depresión, Elena González-Moñux, no ha asistido finalmente a la votación definitiva de los presupuestos regionales de este año aunque la ausencia de otra diputada socialista, Isaura Leal, no afecta a la correlación de fuerzas en la cámara regional.

La diputada no se ha acudido a la Asamblea de Madrid, donde pasadas las 15.30 horas ha arrancado la votación sobre las enmiendas parciales a los presupuestos. Desde el Grupo Parlamentario Popular han indicado a Europa Press que la parlamentaria no había comunicado que no iba a asistir a la sesión.

De hecho, este viernes, el portavoz popular Enrique Ossorio ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación sobre la asistencia de Moñux, que sí esperaba que la parlamentaria acudiese para votar favorablemente los presupuestos.

No obstante, la correlación de fuerzas en la Asamblea no se verá afectada por la ausencia por baja médica de la diputada socialista Isaura Leal, que permite que la combinación de PP y Ciudadanos ostente la mayoría frente a PSOE y Podemos.

González-Moñux sí acudió a la Asamblea, pese a estar de baja, a la votación sobre las enmiendas a la totalidad presentadas a los presupuestos en su día por PSOE y Podemos, que finalmente fueron rechazadas. Entonces, la diputada estuvo unos cinco minutos en el Pleno y votó para rechazar las enmiendas a la totalidad.

La parlamentaria popular, que entonces recibió el saludo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estaba considerada una pieza clave para la aprobación de los presupuestos, dado que la suma de todos los parlamentarios de PP y Ciudadanos garantiza la mayoría en la cámara frente a PSOE y Podemos.

González-Moñux manifestó en febrero que, pese a su baja por depresión, acudiría a la Asamblea para asegurar votaciones como la aprobación de los presupuestos.

La diputada popular y el portavoz del PP en la cámara también pusieron fin a su enfrentamiento en los tribunales al desistir de los procedimientos judiciales que habían presentado. Así, Ossorio, al que González-Moñux acusó de acoso laboral, desistió de presentar su querella por injurias y calumnias contra la parlamentaria; mientras que González-Moñux retiró el recurso contra el archivo de la demanda que ella misma presentó contra Ossorio por acoso laboral.

La diputada Isabel Redondo, que también está de baja médica tras una operación quirúrgica, ha asistido tanto ayer como hoy a la sesión plenaria sobre los presupuestos.