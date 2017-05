Mulet sobre Susana Díaz: "Ella misma se inhabilita para liderar la izquierda o a este país"

Etiquetas

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha afirmado este viernes que la propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, "se inhabilita para liderar la izquierda o a este país" con sus insultos a Compromís y ha considerado que los militantes socialistas "no se merecen este tipo de personas que no tienen mano izquierda".

Mulet, en rueda de prensa para presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado", ha aclarado al respecto que "Díaz no tiene mano izquierda para saber que si quiere gobernar España tiene que ser con fuerzas" como Compromís, a quien "ha insultado desde que irrumpió en la escena política", o Podemos. Sin embargo, ha apuntado que Díaz confía en "poder gobernar con Cs".

A respecto, ha explicado que está dispuesto a una rectificación por haber roto el pasado martes una foto de la dirigente andaluza desde la tribuna de oradores de la Cámara si lo hace ella primero por haberles llamado "izquierda inútil". "Ante un insulto un respeto", ha exigido.

Al respecto, ha lamentado "la falta de valentía" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por no salir en defensa, no suya, sino de sus socios de Gobierno y que no haya pedido a Díaz que baje el tono. "Cuando Díaz habla de 'izquierda inútil' insulta a cuatro consellers, a una vicepresidenta, a miles de militantes e incluso a Puig porque si gobiernq con una izquierda inútil algo de inútil también tendrá", ha rebatido.

Además, ha negado que su actitud con Díaz sea machista. "Si una persona me insulta yo contesto, da igual que sea hombre o mujer, o su identidad sexual o color", ha aclarado. ¿O es que por ser mujer tiene impunidad?", ha cuestionado Mulet, que ha apuntado que los machistas son quien defienden que a una mujer no se le pueda criticar simplemente por ser mujer.

Mulet ha reconocido que es "muy difícil" que los debates del Senado, a diferencia del Congreso, lleguen a la ciudadanía y por ello buscan "actos vistosos" para hacerse eco en los medios de comunicación.

Así, al sacar y romper la foto pretendía dar "un toque de atención" y que se trata "solo de un acto simbólico" que no cree que sea "un acto exagerado" porque ni le causó daño físico a Díaz "ni supone una deshonra" y ha cuestionado si se hubiera levantado la misma indignación si la foto hubiera sido de Pedro Sánchez.

Sin embargo, desde las filas socialistas comenzaron a insultarle "como no estaba escrito" como en "una jauría" y cuando escuchó exclamaciones de "asco" replicó: "Qué asco, sí, el que da la señora". Además, ha dicho haber recibido amenazas por las redes sociales desde militantes andaluces socialistas. Por todo ello, ha apuntado que si finalmente el PSOE presenta el martes un escrito de queja él presentará otro por los "insultos reiterados" que recibe.

SOPRENDIDO POR LA REPERCUSIÓN

Mulet se ha mostrado "sorprendido" la repercusión de su acto en la tribuna. De hecho, ha recordado que no se montó tanto revuelo cuando puso boca bajo la foto del Gobierno de Rajoy y ha constatado que recibe "muchos más insultos" desde la bancada socialista que desde la del PP.

El senador de Compromís ha pedido a Díaz que "rebaje el tono" y "deje de mentir" porque la calificación "de izquierda inútil" es consecuencia de la intervención de Compromís en el senado, que junto a Podemos, fue quien consiguió que se retirara una moción "insultante" para los valencianos a favor del trazado central que los socialistas andaluces presentaron frente al Corredor Mediterráneo.

En cualquier caso, ha apuntado que "no es comparable" una actuación en el "calor del debate parlamento" con que "una presidenta autonómica" les tilde de 'izquierda inútil' y sobre el comentario de 'Gusana' en su cuenta de twitter ha admitido que estuvo "un poco fuera de lugar" si bien ha matizado que es un comentario que "se ha oído en muchas partes".