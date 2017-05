NADAL AFIRMA QUE EL ‘CASTOR’ “NO HACÍA FALTA, ERA FARAÓNICO Y NO TENÍA NINGÚN SENTIDO”

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, denunció este martes que la construcción del almacén ‘Castor’ fue “un proyecto que no hacía ninguna falta, era faraónico y no tenía ningún sentido”.Así respondió Nadal, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà, quien le pidió el desmantelamiento inmediato de la plataforma y que se asuman responsabilidades políticas, técnicas y económicas.A este respecto, el ministro recordó que la responsabilidad política fue asumida por el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió perdón por el desarrollo del ‘Castor’.En esta línea, lamentó que el contrato suscrito por el Ejecutivo socialista excluía a la empresa de cualquier responsabilidad, por lo que pidió su nulidad en el Tribunal Supremo. En cuanto a la decisión de desmantelar el almacén, aseguró que el Gobierno tiene la intención de hacerlo aunque no de momento, ya que la situación es estable.“Se debe estudiar mucho cómo se debe proceder al desmantelamiento”, advirtió Nadal, quien aseguró que “es tan peligroso inyectar gas como quitar”. “Es como un globo que ha movido las paredes al hincharse y si se deshincha también las puede mover”, ejemplificó.Por último, destacó que gracias a la operación financiera llevada a cabo en la anterior legislatura el coste de mantener en hibernación el almacén es de 95 millones anuales en lugar de los 214 que hubiera costado funcionando. “Tan mal no lo hicimos como Gobierno tratando de reparar los errores de los anteriores”, sentenció.