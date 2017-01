ERC NO SE OPONDRÁ A LA INTENCIÓN DE PASTOR DE ADELANTAR LOS PLENOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Etiquetas

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró este jueves que su Grupo no se opondrá a la intención de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, de adelantar la hora de comienzo de las sesiones plenarias de los martes para evitar que terminen por la noche.Pastor anunció que el próximo pleno, una sesión extraordinaria el martes, comenzará a las tres de la tarde en vez de a las cuatro a modo de ensayo general para, si es posible, adelantarlos incluso más. Tardá aseguró que a los diputados de ERC "nos da igual" esa hora porque en todo caso pasan en Madrid los días de sesión y el resto en sus circunscripciones, y no se opondrán a todo lo que consideren "razonable" para ayudar a un mejor funcionamiento interno de la Cámara. Explicó que ERC tiene pendiente saber si los demás grupos tienen previsto constituir esta legislatura la comisión de seguimiento de los asuntos sometidos a secreto oficial, ya que en legislaturas anteriores el PP "vetó" que su formación formara parte de la misma en condición de portavoz del Grupo Mixto. Esta vez ERC tiene grupo propio y, por tanto, derecho a tener a su portavoz en esa comisión, pero queda saber cuándo está prevista esa constitución. Tardà reprochó a otros grupos que ante ese veto del PP sus diputados, un hecho "nunca visto" en el Parlamento, no tuvieron "demasiadas ayudas" por parte de los demás, que protestaron pero no condicionaron la creación de la constitución de la comisión a la inclusión de los portavoces de todos los grupos.