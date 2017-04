Oltra critica la "marcha atrás" del PP al acto de rechazo a los PGE y le acusa de firmar pactos "con la boca pequeñita"

Etiquetas

Afirma que tiene una "absoluta coincidencia" con Puig en las confrontaciones con Madrid y pide no buscar "tres pies al pollo"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha criticado la "marcha atrás" del PPCV al acto convocado el 25 d'Abril en la cámara autonómica de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y le ha acusado de firmar pactos "con la boca pequeñita". "Si uno firma para que la comunidad tenga un trato justo en inversiones, y cuando se debe materializar el acuerdo, te tiras atrás, es firmar con la boca pequeñita, por el qué dirán", ha aseverado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por su opinión sobre la ausencia de diputados y senadores del PPCV al acto convocado el 25 d'Abril en las Corts de rechazo a los PGE y a las inversiones previstas para la Comunitat Valenciana.

Al respecto, Oltra ha recordado que existe un pacto firmado por "todos" los grupos parlamentarios, sindicatos, patronal, universidades y entidades cívicas por el que se piden tres cuestiones al Ejecutivo central: inversiones, financiación justa y regularización de la deuda.

En base a este pacto, el presidente de las Corts, --ha proseguido-- ha hecho una convocatoria el día 25 d'Abril y Oltra ha mostrado su deseo de que a este acto "acudan todos los grupos parlamentarios que han firmado estos acuerdos", incluido el PPCV, que ha anunciado que no irá.

En esta línea, ha indicado: "Hay cinco grupos parlamentarios que han firmado unos acuerdos y lo que está en juego es ver cómo se materializan para que no se queden en papel mojado. Si no, ¿que hacemos?; ¿un brindis al sol?", se ha preguntado, al tiempo que ha añadido: "Firmamos el papel para que no nos puedan decir antivalencistas pero luego llaman de Madrid, desde una calle central, y dicen... ¡Quietos paraos!. ¿Qué clase de defensa es esa?", ha vuelto a interrogar.

Por ello, considera que "si uno firma para que la comunidad tenga un trato justo en inversiones, y cuando se debe materializar el acuerdo, te tiras atrás, es firmar con la boca pequeñita, por el qué dirán. No hay que hacer las cosas por el que dirán, si no porque nos las creemos y somos consecuentes", ha destacado. A su juicio, "lo que se firma, se debe cumplir porque la política ya tiene bastante descrédito".

En relación con la financiación, Oltra ha señalado que no entienden por qué la valenciana es la última autonomía en inversiones y por qué hay una diferencia con el que más tiene de 286 euros por habitante. "Me gustaría que nos lo explicaran porque no le encuentro explicación", ha dicho.

"El tema --ha agregado-- no es tanto ser el último, sino que la diferencia entre 109 euros por habitante en la Comunitat y 400 --de otras comunidades-- es mucha. Y esto es lo que está las Corts intentando de hacer frente común".

"NO HAY DIFERENCIAS"

Por otro lado, a Oltra se le ha interpelado por si existen diferencias con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en cuanto a cómo se deben expresar las reivindicaciones sobre inversiones para la Comunitat, después de que el 'president' afirmara ayer que "la pedagogía de o se monta el pollo o no hay respeto" es "nefasta" pero se preguntó "qué tiene que hacer la Comunitat" para recibir una financiación justa. Previamente Oltra había manifestado que "a quien más grande monta el pollo, se le tapa la boca con inversiones".

"No hay diferencias. Hay una absoluta coincidencia", ha manifestado la vicepresidenta del Consell. "Puig y yo nos hemos expresado en términos tan idénticos que parecía que lo habíamos hablado antes porque estamos en plena sintonía", ha repetido.

Por ello, entiende que pensar lo contrario "son ganas de buscar tres pies al pollo". "Puig dijo que era una pedagogía nefasta tener que abocarnos a una confrontación. Claro que es una pedagogía nefasta y estoy completamente de acuerdo", ha aseverado.

"Que nos aboquen a montar un pollo es una pedagogía nefasta", ha proseguido, para aclarar que a ella tampoco le gusta "montar pollos" porque tiene "mucha faena", pero "si no nos dejan otra salida...", ha apostillado. "Y esto es lo que dijo Puig", ha insistido.

Así, se ha preguntado: "¿Se creen que me gusta ir por ahí a montar pollos?". "La gente --ha añadido-- quiere trabajar, que las cosas vayan bien y que nos traten con justicia. No es tan difícil de entender. No le busquen tres pies al pollo que no los tiene. Tiene dos", ha puntualizado.