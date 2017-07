PDeCAT y CC pasan a formar el Grupo Nacionalista en el Senado y cobrarán retroactivamente algunas partidas

Etiquetas

Recibirá una compensación por grupo propio, pero no habrá retroactividad en senadores, portavocías, locomoción o gastos de representación

El PDeCAT y Coalición Canaria (CC) forman ya el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tal y como ha decidido la Mesa y señala el informe jurídico del secretario general de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se establece el pago retroactivo de algunas partidas parlamentarias.

Del mismo modo, fuentes del PDeCAT han confirmado que Josep Lluis Cleries, portavoz de los catalanes en el Senado, será el portavoz de este nuevo grupo parlamentario.

El texto otorga la razón al PDeCAT y constituye el grupo formado por los nacionalistas catalanes y canarios con efectos del 19 de julio de 2016, e informa del cambio de baremos a la hora de distribuir preguntas orales en el Pleno, preguntas al presidente del Gobierno durante la sesión de control, interpelaciones, turnos o composición de comisiones.

Además, el informe jurídico establece el pago retroactivo de algunas partidas parlamentarias, como el abono de subvenciones a los partidos que cuentan con grupo propio en la Cámara Alta, que no obstante también tendrá efecto en el Grupo Mixto del que han formado parte hasta ahora.

No obstante, el documento no contempla el pago retroactivo por número de senadores, ni por el cargo de portavoz del grupo, así como en gastos de locomoción o para atenciones protocolarias y representativas.

El Tribunal Constitucional respaldó el pasado mes de junio la pretensión del PDeCAT de constituir grupo parlamentario propio y salir del Mixto. Lo hará registrando un grupo inicial de diez miembros, y posteriormente de seis: los cuatro propios y dos de CC.

PREGUNTAS, COMISIONES Y TURNOS

De esta forma se establece que el Grupo Nacionalista estará formado por los senadores de PDeCAT: Josep Lluis Cleries, Elisabet Abad, Joan Bagué y María Teresa Rivero, y los dos de Coalición Canaria: Pablo Rodríguez Cejas y Maria del Mar del Pino Julios. Y se explica que podrían participar en sesiones extraordinarias de Pleno, como el de este miércoles, o en Comisiones. De todas formas, el informe establece que la actividad se iniciará definitivamente a partir del siguiente periodo de sesiones en septiembre.

El grupo catalano-canario podrá realizar preguntas a Rajoy en las sesiones de control, estas se distribuirán en dos turnos de tres y cuatro preguntas, respectivamente, señala el texto. Además tendrá una de las 23 preguntas orales del Pleno. A consecuencia de ello el grupo Mixto pasará de tres a dos preguntas

Del mismo modo, tendrán derecho a incluir una interpelación en los siguientes 9 plenos, restándole una al Grupo Mixto que pasa a tener tres. Y en cuanto a las mociones, se le asigna una al nuevo grupo en detrimento del Grupo Mixto, que contará también con una.

Esta decisión adelgazará el Grupo Mixto, lo que tiene consecuencias en la composición de los distintos foros parlamentarios. En particular, el grupo Nacionalista tendrá cabida en todas las comisiones con un representante, en detrimento del Mixto que hasta ahora contaba con dos, manteniéndose los 27 senadores por comisión.

El informe señala que algo similar sucedería en las Comisiones Mixtas de Congreso y Senado, que cuentan con 37 miembros, en el que, a expensas de un acuerdo entre las Mesas de ambas Cámaras, el nuevo grupo contaría con un miembro.

Y con respecto al turno de intervención, en caso de que sea de menor a mayor, el Grupo Nacionalista preguntará en segundo lugar, después del Grupo Mixto y antes del Grupo Vasco, formado por PNV.

RETROACTIVIDAD

El texto colma las exigencias del PDeCAT de recibir retroactivamente las ayudas públicas de la Cámara a los partidos por el hecho de constituir un grupo propio, si bien, los servicios jurídicos no contemplan la retroactividad en todos los casos y establece que se compense también al Grupo Mixto.

Con respecto a la parte fija dirigida a los grupos parlamentarios, que actualmente son 8.786,99 euros mensuales, sí se establece efecto retroactivo, por lo que el Senado abonará al Grupo Nacionalista parte de la subvención desde el 19 de julio de 2016, es decir, el dinero que hubieran recibido de haber tenido grupo propio.

Igualmente, el ajuste beneficiará al Mixto que recibirá, tras los cálculos oportunos, las cantidades dejadas de percibir desde el 19 de julio, aumentando ratio de ingreso al abandonar el grupo seis componentes. En este sentido, se determina que se tendrá que descontar del pago retroactivo por grupo propio las cantidades ya abonadas a PDeCAT y CC por aportar senadores al Mixto.

Del mismo modo, no se aplicará con retroactividad la subvención por número de senador, de 1.704,66 euros por cada senador al mes, al entenderse que esta cantidad ya se ha percibido como parte del Grupo Mixto. Sí será retroactiva una compensación entre el 19 de julio y el 1 de agosto del año pasado, el tiempo en el que PDeCAT y CC tuvieron grupo propio, no reconocido, antes de integrarse en el Mixto. Aunque dado el breve lapso de tiempo no resultará cuantiosa.

Tampoco se contempla la retroactividad por desempeñar la portavocía del grupo dado que por "imposibilidad material" no se ha desarrollado y, según recuerda el texto, tres de los seis senadores del Grupo Nacionalista ya han ejercido cargos de portavoz o portavoz adjunto percibiendo dichos complementos.

No procede la compensación en materia de locomoción, pues esta partida se destina a sufragar gastos de coche oficial, combustible y chofer, con el que no se ha contado este tiempo. Y se recuerda que los senadores han podido desplazarse en taxis con cargo al Senado.

Al no contemplar la compensación por portavocía, los servicios jurídicos tampoco entienden el abono retroactivo para gastos de atenciones protocolarias y representativas, si bien el Grupo Nacionalista a partir de ahora podrá contar con dos módulos para nombrar asistentes y asesores.