El PDeCAT cree Colau garantizará el 1-O más "por arrastre que por convicción"

El coordinador de los diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha asegurado este lunes que la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de garantizar todas las facilidades para el 1-O obedece a un posicionamiento al que llega "más por arrastre que por convicción".

"Esperamos que los dirigentes de CatComú se alineen con sus votantes, partidarios de que las urnas son la solución, llamen a la participación y no caricaturicen" la convocatoria, ha pedido en rueda de prensa, acompañado del portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano.

Para Campuzano, el 1-O ocurrirá que los dirigentes de los 'comuns' se verán arrastrados por la ciudadanía: "Cuándo se evidencia que el 1-O va de democracia sí o no, los que se sienten interpelados por este espacio, estarán con la democracia, y esto acabará arrastrando a sus dirigentes".

Para Xuclà, los dirigentes de CatComú están "hechos un lío y con sus argumentos refuerzan los argumentos del Gobierno, PSOE y Cs", y también ha considerado que su actitud ante el referéndum tiene más cálculo partidista que conciencia de lo que representará la votación.

También ha reivindicado que se abstuvieran en la votación de la moción de censura de Podemos al Gobierno de Mariano Rajoy, destacando que tomaron la decisión "acertada porque la apuesta de Pablo Iglesias no es en favor de permitir votar".

"Votar o vetar. Los que se visten de antisistema se alinean con el más puro de los sistemas, el de PP, PSOE y Cs a la hora de no permitir votar y no apoyar este proceso. Los que aplauden un referéndum convocado en Grecia con una semana, dice no confiar en la Generalitat", ha lamentado.