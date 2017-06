El PDeCAT forzará el miércoles una votación en el Congreso sobre el referéndum

Etiquetas

Plantea a PSOE, ERC y Podemos un frente común para convocar la Junta de Seguridad

El PDeCAT forzará este miércoles la votación de una moción en el Congreso, fruto de una interpelación de mayo, que insta al Gobierno a retomar el diálogo con la Generalitat con el objetivo de permitir la celebración del referéndum del 1 de octubre.

"Nunca es tarde para que el Gobierno se avenga a dialogar, acordar y permitir un referéndum", ha asegurado en rueda de prensa el coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, acompañado del portavoz del partido en la Cámara Baja, Carles Campuzano.

Según Xuclà, han tenido que actualizar el contenido de la moción porque desde mayo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que el referéndum se celebrará el 1 de octubre y ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidiéndole poder explicar la demanda catalana.

Sobre esta petición para acudir al Congreso, el PDeCAT quiere que los grupos se posicionen, y ha asegurado que "aquí se verá si el nuevo PSOE tiene disposición y voluntad política de cambiar las cosas y de que un dirigente político se explique" en las Cortes.

También reclaman que el Congreso se manifieste sobre la "falta de voluntad política" que ven en la decisión del Gobierno de no convocar la Junta de Seguridad de Catalunya y de no permitir a la Generalitat la incorporación de medio millar de nuevos Mossos d'Esquadra.

"Si alguien piensa que laminando las capacidades de la Generalitat habrá una desmovilización de la sociedad catalana, es que no entienden nada. Hay temas en los que no se puede jugar. No se puede convertir la Junta de Seguridad en moneda de cambio", ha advertido.

Precisamente, el partido ha enviado a PSOE, ERC y Podemos el borrador de una proposición de no ley para impulsar en el Congreso un frente común que exija al Gobierno central la celebración de la Junta de Seguridad catalana y la convocatoria de 500 plazas de Mossos d'Esquadra.

Campuzano ha explicado que mantiene contactos con Meritxell Batet (PSOE), Joan Tardà (ERC) y Xavier Domènech (Podemos) para dar "una respuesta conjunta a las gravísimas equivocaciones" que comete el Gobierno.

En su opinión, es necesario que los grupos catalanes en el Congreso hagan piña en estas cuestiones y superar las discrepancias que tengan en cualquier otro frente, y ha apelado también al Gobierno a que las diferencias que mantengan a nivel institucional "no pongan en peligro la necesaria unidad policial contra el terrorismo".

SEGURIDAD

Por ello, ha llamado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro, a actuar con lealtad institucional con los catalanes: "No nos queremos instalar en ningún escenario catastrofista, pero la sociedad no entendería que la irresponsabilidad del Gobierno en estos temas pusiera en riesgo la seguridad de los catalanes".

También ha replicado al líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, que ayude para hacer posible que se convoque la Junta de Seguridad de Catalunya y una promoción de medio millar de nuevos Mossos d'Esquadra porque "no se entendería que su partidismo vaya en contra de garantizar la seguridad de los catalanes".