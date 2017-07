MADRID. EL PP, SOBRE LA PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE TABOADA: “NO SE PUEDE ACTUAR ASÍ POR LA APARICIÓN DE UNA NOTICIA”

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy, al ser preguntado en los pasillos del Parlamento regional por la decisión del PSOE, Ciudadanos y Podemos de exigir la inmediata comparecencia parlamentaria del consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, por la desaparición de papales de la empresa pública Arpegio relacionados con el 'caso Púnica, que “no se puede actuar así por la aparición de una noticia”.Respecto a la celebración de un Pleno para que Taboada dé explicaciones sobre este asunto, dijo que es “imposible puesto que se pactó entre los grupos parlamentarios no hacerlo porque la Cámara regional está en obras”.Tras indicar que tendrá que decidir la Mesa de la Asamblea sobre estas peticiones, indicó que la de Podemos, que es “la que está marcando el paso, se debe a las instrucciones que dio el secretario general de esta formación, Pablo Iglesias, a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta: marketing y no hay que soltar la presa”.Asimismo, manifestó que hay una documentación de Arpegio que no aparece relativa a contratos de 2006 y señaló que la Comunidad de Madrid ha enviado ya a los tribunales 250.000 folios y 43.000 archivos informáticos, por lo que consideró que “organizar esto por esa ausencia de documentación no tienen sentido”.