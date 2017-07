El PNV dice que el comportamiento del PP en los homenajes a Miguel Ángel Blanco "no ha sido nada bueno"

Etiquetas

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado este jueves que la imagen dada por los partidos políticos en los distintos actos en recuerdo del concejal de Ermua asesinado hace 20 años por ETA, Miguel Ángel Blanco, "no ha sido nada buena", aunque ha matizado que "no todos hemos tenido la misma responsabilidad" en la imagen que se ha dado, ya que, en su opinión, el comportamiento del PP en este sentido "no ha sido nada bueno".