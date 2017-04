PODEMOS NO ACLARA QUIÉN SERÍA EL CANDIDATO PARA SUSTITUIR A RAJOY Y DICE ESTAR DISPUESTO A NEGOCIARLO

Etiquetas

El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso asegura que no es momento ahora de hablar “de un posible candidato o de una posible candidata” para la moción de censura que pretenden presentar contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se muestra dispuesto a negociar el nombre del candidato. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Unidos Podemos en la Cámara, Irene Montero, explicó que probablemente la próxima semana el partido realizará una consulta a sus bases para ratificar la presentación de esta moción, y adelantó que continuarán reuniéndose con representantes de colectivos de la sociedad civil para tratar de “armarla”. Aseguró que, aunque ya hayan manifestado que no la apoyarán, van a “intentar” reunirse con PSOE y Ciudadanos y que si no consiguen su apoyo presentarán la moción de manera unilateral. “Pueden estar seguros de que esta moción se presentará”, subrayó. Aunque recalcó que no tienen “a priori” ningún candidato ni candidata posible para presentar el día en que tome forma esta moción, indicó que existe en Podemos “un consenso transversal y evidente” para que el nuevo Ejecutivo lo dirigiera “una persona que sea capaz de articular un equipo” que no quiera “utilizar las instituciones para proteger a corruptos”.