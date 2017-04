PODEMOS SE CONGRATULA DE QUE EL ‘TRAMABÚS’ CAUSE MALESTAR ENTRE LOS “PRIVILEGIADOS”

Etiquetas

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, se felicitó este martes por el hecho de que la iniciativa del ‘TramaBús’ esté causando malestar entre los “privilegiados”, que ven peligrar, según dijo, su posición.En declaraciones en la Cámara Baja, aseguró que no ha escuchado “a nadie” de Podemos al que no le guste esta iniciativa, restando así importancia a que Íñigo Errejón no esté publicitándola en redes.“La iniciativa del ‘TramaBús a quien no ha gustado es a los privilegiados, es al señor Juan Luis Cebrián, al señor Felipe González, al señor Luis Bárcenas, al señor Rodrigo Rato...”, expuso la portavoz parlamentaria de la formación morada.En este punto, lamentó que ayer algunas informaciones asegurasen que Rato ordenaba desde su despacho “que hubiese contrataciones públicas que se hiciesen a sus empresas y las de su familia”. Además, aseguró que su partido “por supuesto” que pedirá todo tipo de explicaciones políticas a Rato en la comisión de investigación sobre las cajas.“Es a los privilegiados a los que no les ha gustado el Tramabús, no busquen en militantes o simpatizantes de Podemos lo que es un problema de los privilegiados”, resumió Montero, para quien los personajes que aparecen en el vehículo son “prototípicos” de la “trama”.El objetivo de esta iniciativa, prosiguió, es evidenciar cómo ha existido “una pandilla de privilegiados que han intentado secuestrar la democracia”. “Creo que eso es algo que la ciudadanía desea que pare ya y el primer paso para acabar con ello es conocer cómo procede la trama”, defendió.Tras las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que esta mañana dijo que este autobús es “antidemocrático”, indicó que un demócrata debe estar orgulloso de que los ciudadanos sepan realmente dónde se ubican los centros de poder.“Nosotros no vamos a dejar de decir la verdad aunque a algunos les duela mucho”, aseguró, para a renglón seguido justificar que en este vehículo aparezcan a la vez las caras de personas como Bárcenas y González diciendo que Podemos no pretende decir “a qué nivel tienen que estar” en cuanto a corrupción esas personas.“Eso es algo que dicen tanto los investigadores y periodistas como la propia opinión pública, que es quien tiene en este caso que juzgar. Nosotros lo que decimos es que hay muchas personas, entre ellas Bárcenas o González, que al final han terminado usando la política para el beneficio personal o para beneficar a sus amigos”, expuso.