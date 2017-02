El PP-A insta a Díaz y a Alonso "a dar la cara, pedir perdón y solucionar el fracaso sanitario en Andalucía"

Etiquetas

El consejero de Salud dice que al PP-A "solo le preocupa el ataque en conjunto a la sanidad pública"

El PP-A han instado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al consejero de Salud, Aquilino Alonso, "a dar la cara, pedir perdón, sentarse con los profesionales y solucionar el fracaso sanitario en Andalucía", toda vez que asegura que aunque "han rodado cabezas intermedias" --en relación a las dimisiones del exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda-- "lo verdaderos responsables son Díaz y Alonso, que no quieren dar la cara impidiendo el debate en esta cámara".

Así se ha expresado durante su intervención en el Pleno del Parlamento el popular Manuel Andrés González, quien reprocha a Alonso que "crea que el problema de la sanidad se soluciona sirviendo la cabeza del viceconsejero y el gerente" y que "se atreva a hablar de generosidad y responsabilidad" cuando han sido "obligados a dimitir". De este modo, defiende que "la única generosidad es la de los profesionales y usuarios, que siguen aguantando el detrimento progresivo de la sanidad por la nefasta gestión del Gobierno de Susana Díaz".

"Aquí han rodado cabezas intermedias, pero los verdaderos responsables son usted y Díaz, que no quieren dar la cara impidiendo el debate en esta cámara", espeta González a Alonso, toda vez que le acusa de "ningunear el clamor social, atacar a los ciudadanos, menospreciarlos y ningunear a los profesionales, que son los que saben y trabajan a diario con los pacientes". "Por su soberbia sin límites se han negado a escuchar a la gente", agrega González.

Además, el diputado popular pregunta a Alonso "si habrá dos hospitales completos en Huelva y Granada" tras la derogación de las fusiones, y lamenta que Andalucía sea la comunidad que "menos invierte en sanidad por habitante y que menos dotación tecnológica tiene". "Los andaluces nos merecemos que Díaz y Alonso den la cara, pidan perdón, se sienten con los profesionales y solucionen el fracaso sanitario en Andalucía", concluye.

Por su parte, Aquilino Alonso ha afirmado que al PP-A "solo le preocupan las responsabilidades políticas y el ataque en conjunto a la sanidad pública y, sobre todo, el ataque al adversario", mientras que "a mí me preocupa la sanidad pública y trabajar de forma continua por ella", apunta. Además, ha recordado que "no se debe confundir un acto de generosidad, responsabilidad y compromiso con la sanidad pública, con otra cosa", al tiempo que critica que "se trata de un camino de confrontación y no de colaboración".

Del mismo modo, el consejero de Salud ve "curioso" que el PP-A plantee esto cuando "no asumen responsabilidades políticas por nada" y "cuando estamos hablando de un Gobierno que aprobó un decreto que cercenaba derechos, con el establecimiento del copago sanitario y creando una cartera de servicios discriminatorios". Además, asegura que los populares "confunden el respeto a las reivindicaciones ciudadanas y profesionales con el uso partidista y partidario que hacen de esas reivindicaciones".