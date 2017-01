El PP en las Corts interpondrá un recurso si Economía y Hacienda "siguen si facilitar" documentación solicitada

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso si las consellerias de Economía y Hacienda "siguen si facilitar documentación solicitada" por los 'populares'.

Desde el PP señalan que se ha reiterado a esos dos departamentos del Gobierno valenciano --a través de dos cartas-- la obligación de facilitar información requerida por dos diputados. Por ello, el grupo popular advierte que, "en caso de que la misma no llegue en el plazo de 20 días, se procederá de modo inmediato a formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad administrativa, mediante el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales".

La portavoz adjunta del GPP, Eva Ortiz, y el portavoz de Economía, Rubén Ibáñez, formularon distintas peticiones de documentación el pasado 19 de septiembre tanto a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo (Ortiz) como a la de Hacienda y Modelo económico (Ibáñez).

La portavoz adjunta del GPP recibió el 14 de noviembre un escrito del conseller con un documento en el que se adjuntaba un listado de pagos de las cajas fijas solicitadas. "Una vez analizado el listado, con fecha 7 de diciembre pasado, remití nuevo escrito a la Consellería reiterando la entrega de copias de todas las facturas y documentos tal y como se interesaba en mis solicitudes de documentación anteriores, eso sí, acotando los subconceptos económicos en función del listado que me fue entregado", ha señalado Eva Ortiz.

"En el día de hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía no he recibido la copia de la documentación solicitada, lo que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos, previsto en el artículo 23 de la Constitución Española", recordaba la diputada popular en su carta remitida a Hacienda el pasado miércoles. La portavoz adjunta formula "expreso requerimiento para que, en el plazo improrrogable de 20 días" le sea entregada la documentación solicitada, o en caso contrario, advierte, presentará recurso contencioso.

Por su parte, Ibáñez recibió respuesta el pasado 16 de noviembre "con un listado de pagos de las cajas fijas mediante un CD-R protegido con contraseña que hubo que recoger en la sede de la Conselleria". Al igual que en el caso de Eva Ortiz, Ibáñez, tras analizar la documentación, remitió de nuevo escrito a la Conselleria reiterando la entrega de copias de todas las facturas y documentos "tal y como se interesaba en mis solicitudes de documentación, eso sí, acotando los subconceptos económicos en función del listado que me fue entregado.

"En el día de hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía no he recibido la copia de la documentación solicitada", señala en su carta al departamento de Vicent Soler el pasado día 25. El diputado reitera, al igual que Ortiz, que si no se le facilita la documentación recurrirá a la vía contenciosa.

"OPACIDAD DEL CONSELL"

Por su parte, el coordinador general del GPP en Les Corts, José Císcar, ha manifestado que "las continuas reiteraciones al Consell para que faciliten la información a la que los diputados tienen derecho en función de su actividad, demuestra hasta qué punto el Botànic miente cuando habla de transparencia". Císcar ha recordado que el grupo parlamentario popular ha presentado en menos de dos años "15 contenciosos ante la opacidad del Consell. Antes presumían de camisetas reivindicativas y ahora se han olvidado de lo que predicaban".

El diputado popular ha recordado el caso de condenas a Hacienda, "por no entregar diversos informes de la Intervención de la Generalitat", o Educación "por no entregar las cajas fijas de las universidades", y ha subrayado que, además, el Consell "acumula ya varios autos con condenas a pago en costas: a la consellera Gabriela Bravo o a la propia vicepresidenta Oltra".