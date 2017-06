PP y Cs insisten en votar en el Congreso lo que defienda Puigdemont sobre el referéndum unilateral

Etiquetas

PP y Ciudadanos han insistido este viernes en que se lleve a cabo una votación parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre el contenido de la intervención en la Cámara del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para explicar el referéndum unilateral convocado para el próximo 1 de octubre.

El presidente catalán ha remitido una carta este mismo viernes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que se ofrece a ir a la Cámara lo "más pronto posible" para participar en un debate sobre el referéndum, una posibilidad que le había brindado el Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, el Govern ha insistido en varias ocasiones en que, aunque Puigdemont no tiene problemas en acudir al Congreso, no quiere repetir una votación condenada de antemano al fracaso y revivir episodios como el debate sobre el Plan Ibarretxe o la consulta del 9N.

Tanto PP como Ciudadanos consideran que esta votación en el Congreso se tiene que producir y advierten que el Ejecutivo catalán debe aceptar el resultado. El Gobierno de Mariano Rajoy también ha recordado a Puigdemont que no puede impedir que se lleve a cabo una votación parlamentaria sobre su intervención.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha saludado que el presidente catalán se avenga ahora a acudir a la Cámara Baja a explicar su propuesta pero exige que los diputados puedan votar al respecto. "Bien que Puigdemont acepte venir al Congreso a explicarnos su propuesta para destruir España, pero no puede impedir que los diputados lo votemos", ha defendido en su cuenta personal de Twitter.

En la misma línea se ha mostrado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Estamos dispuestos a debatir y votar en el Congreso. Veremos si los políticos separatistas aceptan el resultado de la democracia", ha planteado en la misma red social.

Puigdemont sí estaría dispuesto a esta votación si, antes de ir al Congreso, hubiera una negociación bilateral entre los dos gobiernos sobre el referéndum y lo que se llevara a votación fuera un eventual acuerdo, algo que parece poco probable.

En la carta, el presidente catalán recuerda que ha tendido la mano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para negociar la consulta, para lo que le envió una carta recientemente que "obtuvo el rechazado como respuesta".