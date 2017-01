PP pide al PSOE "más coherencia" al exigir el tren litoral "que la Junta prometió y condenó al olvido"

Etiquetas

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha pedido este viernes al PSOE "que demuestre más coherencia a la hora de exigir la puesta en marcha del proyecto del tren litoral cuando la Junta de Andalucía lo prometió hace diez años y después lo condenó al olvido al sacarlo de sus presupuestos en 2010".

En este sentido, la diputada ha expresado que la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, "siempre ha mostrado su absoluto compromiso con este proyecto, que rescató del cajón donde lo dejó el PSOE y en la primavera del pasado año ya anunció que se ponía en marcha la elaboración del estudio informativo".

España ha destacado que, entonces, la ministra planteó que los técnicos necesitarían al menos un año para elaborar el estudio informativo, desarrollar el proyecto correspondiente y sacarlo a licitación. Un plazo que, según ha asegurado a través de un comunicado, todavía no se ha cumplido.

"El Gobierno del PP no sólo ha incluido las partidas necesarias para esta fase del proyecto en los Presupuestos Generales del Estado, sino que tiene ya muy avanzados estos trabajos previos", ha afirmado, señalando que "lo que no se entiende es la diferente concepción del tiempo que tiene Miguel Ángel Heredia --diputado y secretario general del PSOE de Málaga--, que considera mucho tiempo el transcurrido desde que la ministra hizo ese anuncio a pesar de que no ha pasado ni un año, cuando Chaves lo anunció como hecho en 2007 y diez años después no se acuerda de reclamarle a la Junta su ejecución".

PROYECTO "OLVIDADO" POR LA JUNTA

La diputada 'popular' ha repasado los anuncios hechos a lo largo del tiempo por los responsables socialistas en la Junta de Andalucía desde que, en 2007, su entonces presidente Manuel Chaves "se comprometió en Málaga a que el tren litoral llegaría a San Pedro antes de seis años".

Desde ese momento, según ha señalado, los anuncios sobre el proyecto del tren litoral se sucedieron e incluso se convocó un concurso internacional para el diseño de las estaciones "que quedó desierto" y se llegaron a adjudicar algunos trabajos. "En 2009, José Antonio Griñán recogió el testigo y volvió a comprometer a la Junta con este proyecto; sin embargo, al año siguiente lo sacó de los presupuestos andaluces", ha añadido.

"Desde el Gobierno andaluz se llegó a proponer la creación de una sociedad mixta para afrontar el proyecto", ha recordado España, lamentando que "nada más quiso saber la Junta de Andalucía de llevar el tren hasta Estepona hasta hoy".

"Lo más incoherente de todo es que el actual consejero de Fomento, Felipe López, admitió en abril en el Parlamento la imposibilidad del ejecutivo andaluz de corresponsabilizarse con esta infraestructura por su coste cercano a los 4.000 millones de euros, por lo que no tiene ningún sentido que el PSOE entonces prometiera hacerlo y ahora le exija al Gobierno que lo asuma", ha afirmado.

La diputada del PP ha recordado que fue el Ministerio de Fomento con el socialista José Blanco a la cabeza el que, en 2011, dejó la Costa del Sol "fuera del trazado del Corredor Mediterráneo, que prefirió llevar por Antequera para terminar en Sevilla, antes que haber garantizado con esa iniciativa europea la viabilidad del tren litoral hasta Estepona".

Por último, España ha asegurado que el PP y el PSOE "están de acuerdo en que es un proyecto estratégico para la Costa del Sol y por eso el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene su compromiso real y fundamentado en el trabajo que ya se está realizando para que el tren litoral sea una realidad", pero "lo que no es de recibo es que precisamente Miguel Ángel Heredia quiera hacer bandera de un proyecto que los socialistas prometieron hasta la saciedad para luego condenarlo al olvido", ha concluido.