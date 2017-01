El PP critica el "cinismo" del PSOE cuando los socialistas "condenaron a la provincia al aislamiento ferroviario"

Etiquetas

El PP de Jaén ha lamentado el "cinismo" del PSOE al abordar infraestructuras ferroviarias, ya que "fueron los socialistas los que condenaron a la provincia al aislamiento" en este ámbito.

Así lo ha indicado este martes en una nota la diputada del PP por Jaén, Ángeles Isac, después de que el diputado socialista Felipe Sicilia haya criticado "el nuevo sablazo" del Gobierno al Corredor Ferroviario Central y haya exigido obras en el eje Jaén-Madrid.

Para la dirigente 'popular', sin embargo, los socialistas "no están capacitados para hablar" de este asunto cuando su partido ha mantenido a Jaén "en el limbo ferroviario durante décadas". "Es incapaz de reconocer que el desmantelamiento del ferrocarril en la provincia ya empezó a producirse en 1985 gobernando Felipe González. Se llegaron a cerrar hasta siete líneas de tren en toda Andalucía y se produjo el aislamiento ferroviario de la provincia", ha afirmado.

Ha añadido que en 1992 se cerraron las líneas Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz y Madrid-Huelva "y todo obra del PSOE", según Isac. Frente a ello, ha asegurado que "el PP ha puesto todo su empeño en seguir avanzando en la línea de alta velocidad Jaén-Madrid, a pesar de la herencia que recibió de los socialistas", con "más de 40.000 millones de euros de déficit" en el Ministerio de Fomento.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo central "está comprometido con la vertebración y la cohesión de la provincia", de ahí que "fue el que sentó las bases para la línea de alta velocidad en los años 2001 a 2004 haciendo las primeras adjudicaciones". Posteriormente "y por culpa de la paralización de esta infraestructura por parte de los socialistas, los tramos tuvieron que volver a redactarse por haber caducado", según la diputada, para la que refleja "la dejadez y la insensibilidad del PSOE" con Jaén.

Así las cosas, ha calificado de "auténtica desfachatez" que Sicilia "venga ahora a darse golpes de pecho" y a dar "lecciones sobre una materia para la que su partido nunca ha tenido en cuenta" a Jaén. Junto a ello, ha considerado una "incongruencia" que pretendan exigir que los Presupuestos Generales del Estado recojan determinadas partidas "cuando se han cansado de repetir que no prevén apoyarlos en el Congreso".

"No se puede esperar otra cosa de un partido que no es capaz de ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos para sus asuntos internos". No podemos esperar sensatez de un partido más preocupado por sus líos internos que por el bienestar de los ciudadanos que lo que necesitan es una legislatura de consenso y de apoyos, tal y como ha manifestado Mariano Rajoy en multitud de ocasiones", ha dicho.

A-32

Por otro lado, aunque sin dejar las infraestructuras, el PP se ha referido a la A-32 al hilo de la moción presentada por el PSOE en el pleno de la Diputación celebrado este martes, en la que los 'populares' se han abstenido al no incorporarse enmiendas "muy razonables".

El diputado José Robles ha censurado en una nota la actitud "intransigente" del grupo socialista "al rechazar la misma enmienda que ha formulado el PP y que los socialistas aceptaron en el Senado, respecto a las obras de la A-32 y el enlace de Baeza", de modo que no han apoyado una moción "insensata e inviable en tiempo y forma".

Tras asegurar que para el PP esta autovía "es muy necesaria para la provincia", ha explicado que han planteado que se instase al Gobierno a aprobar, a la mayor brevedad posible, el proyecto 'Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 Linares-Albacete, con la N-322 y la A-316 y nuevo acceso a Baeza' e incluir la partida presupuestaria para su licitación y ejecución tan pronto como haya finalizado la redacción del proyecto.

"Entendemos que las cosas deben hacerse en sus tiempos y en sus plazos y de ahí esta enmienda", ha dicho. Igualmente, recogía que el PP apoya impulsar las obras del tramo entre Úbeda y Torreperogil, así como reanudar las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, "a la mayor brevedad posible, una vez aprobado el proyecto de modificación que afecta al tronco de la variante y a la construcción de dos nuevos enlaces".

Junto a ello, la enmienda 'popular' señalaba que, una vez aprobados los correspondientes proyectos constructivos, se proceda a incluir las partidas presupuestarias para su licitación y ejecución tan pronto como haya finalizado la redacción de los proyectos de los tramos restantes que transcurren por la provincia de Jaén hasta el límite con la provincia de Albacete.

Robles ha recordado que "el PP se encontró las obras prácticamente paralizadas desde los ajustes presupuestarios del gobierno de Zapatero en 2010 y con previsiones de rescindir los contratos de obra". "Los socialistas parecen haber olvidado que quien tiene la culpa del retraso de las obras de la A-32 tiene carné del PSOE y se llama Pepiño Blanco, que fue el ministro socialista que paralizó las obras de la A-32", ha manifestado.