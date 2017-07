El PP reprocha al Principado su voto contra el techo de gasto que acerca al PSOE "sigilosamente" a Podemos

Etiquetas

La diputada del PP en la Junta General del Principado Emma Ramos ha reprochado este lunes al Gobierno del Principado su "injustificable" voto contra el techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, sostiene, acerca al PSOE "sigilosamente" a Podemos.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Ramos ha incidido en que el Ejecutivo del socialista Javier Fernández busca "rédito político" con su rechazo al techo de gasto para "impedir el entendimiento con el gobierno de Mariano Rajoy aunque eso vaya en contra de los intereses de los asturianos".

La diputada del PP rechaza el argumento de la consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, quien señalaba el pasado viernes "la ausencia de metodología y criterios claros de reparto" por parte del Ministerio de Cristóbal Montoro e incidía en que la modificación que incrementa del 0,3 al 0,4% del PIB el objetivo de déficit autonómico, "no asigna a las comunidades lo que les corresponde en función de las competencias que tienen asumidas, entre ellas los servicios públicos fundamentales".

"Dice que penaliza a las comunidades autónomas cuando las exigencias se han suavizado", sostiene Emma Ramos, añadiendo que la negativa se basa en el "sectarismo" del "no es no" de Pedro Sánchez. "El PSOE se acerca sigilosamente a Podemos", ha asegurando, señalando que "no sería descabellado" pensar en que esa aproximación nacional también pueda darse en Asturias.

Para Emma Ramos, la consejera de Hacienda demostró "seriedad" hasta ahora y teme que cambie su actitud por las directrices de la dirección federal socialista.