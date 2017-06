El PP no aceptará ninguna enmienda a los Presupuestos en el Senado

Etiquetas

No acepta la enmienda de Cs de incorporar 1.000 efectivos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude

El PP no aceptará ninguna enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 en el Senado, incluida la de Ciudadanos, que pedía incorporar 1.000 efectivos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude.

Según han confirmado fuentes del grupo popular a Europa Press, el texto inicial que llegó de la Cámara Baja a la Cámara Alta no ha sufrido ninguna modificación hasta el momento y todo apunta a que el proyecto de PGE para 2017 seguirá así.

No obstante, el debate sobre las enmiendas parciales continuará este miércoles y este jueves en el Senado. En estas dos sesiones, se analizará la totalidad de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

Estas enmiendas serán previsiblemente rechazadas, por lo que las cuentas públicas podrían quedar aprobadas definitivamente la última semana de junio.

En concreto, en estas sesiones se debatirán las 6.119 enmiendas parciales presentadas por varios grupos parlamentarios, entre los que no figuran PP, PNV, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias ni Coalición Canarias, al proyecto de ley de Presupuestos para 2017.

En principio, al no incluirse modificaciones no sería necesario que vuelva de nuevo al Congreso la primera semana de julio, en donde las cuentas públicas pasaron el trámite con 176 votos a favor frente a los 174 en contra.

Del total de 6.119 iniciativas, el PSOE ha presentado 1.812 enmiendas parciales, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea otras 2.014 enmiendas, ERC ha registrado más de 870 a las secciones y 94 al articulado, y el Grupo Mixto 1.326, distribuidas entre las de Compromís (unas 400 enmiendas parciales y 58 al articulado), PDeCAT (más de 800 enmiendas) y el resto de EH Bildu.

Aunque ninguno de los partidos que respaldaron el proyecto de Presupuestos en el Congreso ha registrado enmiendas parciales en el Senado, sí que lo ha hecho Ciudadanos, que ha presentado una.

La formación 'naranja' pide la inclusión de un número de 1.000 efectivos adicionales a la tasa de reposición del 100% en la Agencia Tributaria en la oferta de empleo público de este año, en sus cuerpos y especialidades adscritas, para lucha contra el fraude fiscal y tributario.

RECHAZO A LOS VETOS EN EL DEBATE A LA TOTALIDAD

La semana pasada se celebró el debate de totalidad, que se saldó con el rechazo por la mayoría del Pleno del Senado a los 6 vetos generales y los 64 vetos presentados a las secciones del proyecto de Presupuestos, gracias a la amplia mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias).

En total, se habían registrado 82 vetos a los Presupuestos en la Cámara Alta, de los cuales 18 eran a la totalidad, pero la Mesa del Senado desestimó los 12 vetos individuales presentados por ERC al entender que tenían "la misma motivación y el mismo contenido", por lo que finalmente fueron discutidos seis vetos generales que han sido rechazados.

Tras el rechazo de los seis vetos generales del PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y EH Bildu y de las 64 impugnaciones a las secciones del proyecto de Presupuestos, la tramitación continúa ahora con el debate sobre las enmiendas parciales, que se iniciará el martes en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta y continuará el miércoles y el jueves.

ÚLTIMA FASE DE LA TRAMITACIÓN

Concluido el debate de totalidad la semana pasada, en estos días se producirá la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión. Así, los senadores tendrán como plazo para presentar los votos particulares hasta las 12.00 horas del viernes 23 de junio, y la tramitación en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria del lunes 26 de junio.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si finalmente no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado definitivamente por lo que no será necesario que vuelva al Congreso, tal y como pretende el Ejecutivo. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.

Cualquier modificación que se introduzca en el Senado, donde el PP cuenta con una cómoda mayoría absoluta, debería ser ratificada después por el Congreso, y se volvería a repetir la votación tan ajustada de esta semana, ya que el PP cuenta con una mayoría de 176 votos, frente a los 174 votos en contra del proyecto presupuestario.

TECHO DE GASTO DE 2018

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya ha iniciado la negociación sobre el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para 2018, cifra necesaria para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado y que espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 30 de junio, pero Hacienda no prevé ofrecer un mayor margen que el fijado en las cuentas de 2017, que están en su última fase de tramitación parlamentaria.

Para 2017, el Gobierno fijó el techo de gasto en 118.337 millones, 5.000 menos que en el año anterior, pero equivalente a lo ejecutado al final del ejercicio 2016.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar el techo de gasto en el último Consejo de Ministros del mes de junio, el viernes 30. Antes, deberá fijarlo con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y para entonces espera tener un acuerdo parlamentario que permita dar luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Congreso.