PP dice que tras un año "complicado" del 'no es no', el gobierno de Rajoy ha dado "fortaleza" a la provincia

El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha asegurado que después de "un año muy complejo donde el 'no es no' del PSOE se impuso al sentido común" el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, ha conseguido dar "fortaleza" y "estabilidad" al tiempo que "tomar decisiones muy serias que afectan positivamente a la provincia de Granada".

Así se ha pronunciado Pérez, junto con el diputado nacional Carlos Rojas, que han comparecido para hacer balance del primer año del PP en el Gobierno de España, acompañados de los también diputados nacionales Santiago Pérez y Concha de Santa Ana, y de los senadores María José Martín y Luis González

"Un año después, la victoria clara del PP en las elecciones generales y en la provincia ha traído a Granada hechos positivos", ha dicho Pérez, al tiempo que ha insistido en que Granada, "con total seguridad", "está mejor que hace un año" y ha "mejorado las expectativas" de la provincia con las propuestas del Gobierno. En esta línea ha destacado la "actitud dialogante del PP" que ha permitido "alcanzar pactos y sacar adelante proyectos a nivel nacional".

Con todo, el presidente del PP granadino ha dicho que su partido está "infinitamente mejor" que el PSOE" y "trabaja con ahínco" para cumplir con sus compromisos "de forma seria y rigurosa", como el AVE, cuya obra está prevista que finalice a finales de este año y que pueda estar en marcha en los primeros meses del 2018. Sin embargo, Pérez ha advertido de que "no tendrá la eficacia que tiene que tener si la Junta no ejecuta las VAU's", viales de aglomeración urbana. Según el dirigente, de no hacerse esto, se seguirá "soportando los colapsos kilométricos en la circunvalación".

Por su parte, Carlos Rojas ha declarado que "frente a las prácticas radicales de otros partidos que ponen palos en las ruedas el crecimiento económico, el PP se ha reivindicado como protagonista del diálogo". Una muestra de ello es que el PP "ha sacado al adelante los presupuestos generales del estado con el apoyo de siete fuerzas políticas". Unos presupuestos que además ha calificado como "los más sociales de la historia" puesto que "72 de cada 100 euros van destinados a políticas sociales".

El diputado ha destacado, además, "el trabajo en profundidad" que se ha realizado el Gobierno para ofrecer mejoras a los autónomos. En esta línea, Rojas ha concluido su intervención insistiendo en que el objetivo de los 'populares' es "seguir creciendo" en la provincia con nuevas medidas de apoyo a los autónomos que parten del Congreso.