El PP insiste en que la investigación del Congreso sobre sus cuentas debe arrancar en 2015

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha insistido este lunes en que la investigación parlamentaria sobre la presunta 'caja b' del PP debe arrancar en 2015, que es cuando se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

Así lo ha defendido Bermúdez de Castro, un día antes de que la Mesa de la comisión de investigación sobre las cuentas de su partido se reúna en el Congreso para analizar los planes de trabajo para este órgano que han registrado cada uno de los grupos parlamentarios.

El dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que, dado que lo que aprobó el Pleno del Congreso es investigar la presunta financiación ilegal del PP, los comisionados deben iniciar la investigación en 2015 porque fue ese año cuando se creó este tipo penal específico.

El PP ha pedido a los servicios jurídicos del Congreso que hagan un informe para delimitar el ámbito temporal e institucional que debe abarcar la comisión de investigación y que este órgano no empiece a trabajar hasta que este tema no esté resuelto.

Además, Bermúdez de Castro ha reiterado que la Cámara no es "un jurado popular en el que se deban establecer responsabilidades penales" ni hacer "instrucciones en paralelo", sino que debe limitarse a "mejorar la legislación" y proponer "mecanismos de prevención y alerta temprana" para evitar que casos que se hayan podido producir en el pasado no se vuelvan a repetir. "Hablar de otras responsabilidades que no sean políticas es entrar en la esfera de los tribunales", ha advertido.

LA INVESTIGACIÓN DEL SENADO

Por otra parte, Bermúdez de Castro ha replicado a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Meritxell Batet, quien ha señalado que la comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos que el PP ha impulsado en el Senado "no tiene ningún sentido" porque sólo el partido de Mariano Rajoy tiene un "problema de financiación".

El dirigente 'popular' ha respondido aludiendo a informes del Tribunal de Cuentas que apuntaban a que el PSOE ha tenido "algunos temas relacionados con condonaciones de deuda", una "forma de financiación ajena a lo que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos".