JORDI XUCLÁ, NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

- Apuesta por un "clima de consenso" y un "dialogo permanente con el sector". Jordi Xuclá i Costa, del PDECat, fue elegido este jueves presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, en sustitución de su compañero de partido Carles Campuzano, quien “lamentó” tener que abandonar este cargo.El nombramiento de Xuclà como presidente de esta comisión fue aprobado por asentimiento, al ser la única propuesta, por lo que sustituye así a Campuzano, quien, en declaraciones a Servimedia, manifestó que su marcha “es de las decisiones que más lamento, pero no puedo compatibilizar esta función con la de portavoz de mi grupo parlamentario, por una cuestión de tiempo y de dedicación”.Tras ser nombrado presidente, Xuclà expresó a esta agencia su deseo de llevar a cabo su trabajo desde “un enfoque de continuidad respecto al anterior presidente”, en el que predomine un “trabajo de consenso que es como tengo entendido que solo se pueden afrontar los temas de discapacidad”, ya que “este no es un tema de confrontación política, sino de intentar acercar nuestra legislación y nuestras prácticas de Gobierno a los mejores estándares de los países más desarrollados de nuestro entorno y de Europa". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que haya “un dialogo permanente con el sector y la sociedad y los ciudadanos”.Respecto al empleo de las personas con discapacidad, Xuclà afirmó que “lo primero que se debería es aplicar la ley existente, que no se cumple y no se satisface tal y como se tendría que satisfacer”, y recordó que “la primera legislación española sobre integración de personas con discapacidad fue una impulsada por Ramón Trías Fargas”.Por último, sobre el hecho de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, no haya acudido todavía a la citada comisión para explicar las líneas generales de actuación del Gobierno durante esta legislatura, el diputado catalán explicó que se pondrá en contacto con ella y que espera que sea “exitosa mi gestión porque ya es hora de que comparezca en esta comisión”.Xuclà nació en Olot (Girona) el 13 de mayo de 1973 y militó en las Juventudes de Convergència Democràtica de Catalunya. En la Universidad se intensificó su compromiso político y en 1998 fue nombrado secretario general de la Joventut Nacionalista de Catalunya y después fue presidente, hasta 2002. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Girona. Terminada la carrera se ejerció como profesor de Derecho Administrativo, aunque continuó su formación con un Diploma de Tercer Grado en Derecho Público y un máster en Política Exterior y Seguridad. En 2000 fue elegido senador por Girona y fue portavoz de temas de Interior. Además, es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde 2008 donde trabaja en derechos humanos, salud y política social.